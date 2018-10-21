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Одноплатный ПК Geniatech XPI-S905X оснастят четырьмя разъемами стандарта USB

Одноплатный компьютер версии Geniatech XPI-S905X будет оснащаться четырьмя разъемами USB-стандарта. Новая продукция Geniatech составит прямую конкуренцию Raspberry Pi 3.

Одноплатный ПК Geniatech XPI-S905X оснастят четырьмя разъемами стандарта USB

На сегодняшний день стоимость одноплатного персонального компьютера пока является тайной. В основе ПК положен процессор версии Amlogic S905X. В состав конфигурации производители включили четыре ядра Cortex-A53. Графическим ускорителем выступает Mali-450MP. В устройстве применяют технологию Amlogic Video Engine 10. ОЗУ составляет 1 либо 2 ГБ. Емкость ПЗУ достигает 8 либо 16 ГБ. Модель оснащается слотом для microSD-карт.

Говоря о разъемах, стоит отметить, что в устройстве имеется HDMI 2.0a, 40-контактный порт, micro USB OTG, USB 2.0, RJ45. Девайс имеет следующие габариты: 86х56х16 мм. Вес персонального компьютера - 46 гр. ПК позволяет устанавливать программную оболочку Ubuntu, Android, Debian.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:35

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