"Ночные волки" подарили Хабибу Нурмагомедову мотоцикл ручной сборки
"Ночные волки" сделали Хабибу Нурмагомедову подарок в виде мотоцикла ручной сборки. Спортсмен отметил, что он обязательно будет ездить на этом аппарате, однако сначала собирается пойти учиться.
Представители байкерского клуба "Ночные волки" подарил известному бойцу UFC Нурмагомедову уникальный мотоцикл. Речь идёт о машине ручной сборки. Церемония вручения этого подарка происходила в рамках закрытия мотосезона в Москве. В Сети выложили видео, на котором видно, что помимо мотоцикла бойцу вручили также специальный байкерский жилет, на котором была изображена символика "Ночных волков".
Нурмагомедов поблагодарил байкеров за такое внимание и отметил, что для него это является первым чисто русским подарком, который произвели у него на родине. Спортсмен отметил, что он обязательно будет ездить на данном мотоцикле, однако сначала пойдёт учиться.
Представители байкерского клуба "Ночные волки" подарил известному бойцу UFC Нурмагомедову уникальный мотоцикл. Речь идёт о машине ручной сборки. Церемония вручения этого подарка происходила в рамках закрытия мотосезона в Москве. В Сети выложили видео, на котором видно, что помимо мотоцикла бойцу вручили также специальный байкерский жилет, на котором была изображена символика "Ночных волков".
Нурмагомедов поблагодарил байкеров за такое внимание и отметил, что для него это является первым чисто русским подарком, который произвели у него на родине. Спортсмен отметил, что он обязательно будет ездить на данном мотоцикле, однако сначала пойдёт учиться.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:19