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Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались об уходе с телепроекта «Дом-2»

Участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Афикантова уже больше года строят отношения в периметре. Ребята сыграли сейшельскую свадьбу на Острове любви и теперь думают над тем, чтоб до конца этого года закрепить свои отношения в одном из ЗАГСов Москвы.

Кроме того, несколько дней назад стало известно о том, что возлюбленные хотят уйти за ворота реалити-шоу, но понимают, что пока не готовы к этому.

Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались об уходе с телепроекта «Дом-2»

«Мы поняли с Мариной, что нам нужно чаще выезжать за периметр. Два-три дня отдыха нам просто необходимы. Во-первых, мы меняем обстановку, во-вторых, становимся еще ближе. Я люблю телепроект «Дом 2», - признался Рома своим поклонникам в социальной сети Instagram.

По словам парня, его очень сильно пугает неопределенность. Сейчас он, как и все остальные участники, живет на всем готовом, и это очень упрощает жизнь, а вот за стенами «Дома-2» все будет по-другому.

Капаклы понимает, что придется решать вопросы с жильем и искать работу, дабы обеспечивать себя и свою возлюбленную всем необходимым. Однако до сих пор не знает, в каком направлении хочет двигаться и развиваться, а потому выходить за периметр он пока не готов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:11

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