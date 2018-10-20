Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались об уходе с телепроекта «Дом-2»

«Мы поняли с Мариной, что нам нужно чаще выезжать за периметр. Два-три дня отдыха нам просто необходимы. Во-первых, мы меняем обстановку, во-вторых, становимся еще ближе. Я люблю телепроект «Дом 2», - признался Рома своим поклонникам в социальной сети Instagram.





Кроме того, несколько дней назад стало известно о том, что возлюбленные хотят уйти за ворота реалити-шоу, но понимают, что пока не готовы к этому.По словам парня, его очень сильно пугает неопределенность. Сейчас он, как и все остальные участники, живет на всем готовом, и это очень упрощает жизнь, а вот за стенами «Дома-2» все будет по-другому.Капаклы понимает, что придется решать вопросы с жильем и искать работу, дабы обеспечивать себя и свою возлюбленную всем необходимым. Однако до сих пор не знает, в каком направлении хочет двигаться и развиваться, а потому выходить за периметр он пока не готов.