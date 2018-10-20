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«Она очень наивная, искренняя, настоящая»: Алесе Клочко искренне жаль брошенную Ольгу Бузову

Новости о Денисе Лебедеве и постигшем Ольгу Бузову разочаровании не оставили равнодушными никого. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алеся Клочко специально посмотрела все выпуски шоу «Замуж за Бузову», чтобы проанализировать всех женихов, и была очень разочарована ими.

Особо сильное впечатление на девушку произвел Евгений Назаров, представившийся долларовым миллионером, а после покинувший проект с 2 миллионами рублей в кармане. Она отметила, что очень много встречала таких мужчин в Москве, которые пытаются произвести впечатление не поступками, а словами.

«Она очень наивная, искренняя, настоящая»: Алесе Клочко искренне жаль брошенную Ольгу Бузову

Прокомментировала беременная Алеся и Дениса Лебедева. В частности, она не понимает, как он мог так наплевать на чувства Оли, которую она знает еще со времен своего участия в реалити-шоу.

«На сколько нужно быть гнилым, пустым уродом, чтобы так поступить с девушкой?! Я Ольгу знаю лично, мы три месяца общались, когда я была на проекте Дом 2. Она очень наивная, искренняя, настоящая, без фальши девушка с большим сердцем! То, что вы видите по TV, думаете, что она глупая — это совершенно не так. Когда общаешься без камер, то она простая, с ней легко и просто!», - сообщила Клочко.

«Она очень наивная, искренняя, настоящая»: Алесе Клочко искренне жаль брошенную Ольгу Бузову

По мнению девушки, после очередного предательства Бузовой будет еще сложнее открыться и довериться мужчине, и поклонники теледивы согласны с ней. В комментариях они начали писать, что теперь Оля будет более тщательно проверять ухажеров перед тем, чтобы вступать в отношения с ними.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:08

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