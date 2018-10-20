Денис Лебедев заявил, что после шоу «Замуж за Бузову» его отец находится в предынфарктном состоянии

«И так проста святая простота, что, маску позабыв надеть святоши открыто, нагло, с пеною у рта устраивают грязные дебоши», - эпиграммой Гафта подписывает пост Лебедев.

После окончания шоу на победителя Дениса Лебедева было вылито немало грязи. Как только не называли его хейтеры: и наркоманом, и алкоголиком, и альфонсом. Надо отметить, что прямых доказательств, что Лебедев такая отрицательная личность, ни у кого нет. Есть только какие-то слухи и домыслы.И вот после всего этого хайпа Денис решил хоть как-то оправдаться. Он заявил в Instagram, что у него есть, что сказать по этому поводу, и есть, чем ответить.Поднимать он пока шумиху не хочет из-за того, что после телепроекта его отец находится в предынфарктном состоянии, а мать не может спокойно спать уже несколько дней. Он просит у своих родителей прощения, а также просят прощения у родителей Ольги Бузовой. Также молодой человек заявил, что всю правду он расскажет у себя на YouTube-канале, но чуть позже.Он отметил, что существует немало «святош», которые льют на людей грязь. Кого он имеет в виду, осталось неизвестно.Многие подписчики Лебедева заявили, что они ему абсолютно верят и догадываются, что его грязно оболгали.