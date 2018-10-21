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Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на осенних дорогах

Эксперты назвали самые распространенные иллюзии, которые возникают у водителей в ночное время суток. Особенно это проявляется осеней порой, так как стало раньше темнеть.

Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на осенних дорогах

По словам специалистов, первая иллюзия – это когда водитель машины во время движения видит свет от фар, который неожиданным образом исчезает, однако во время обгона на встречной полосе тут же появляется автомобиль. Эксперты подчеркнули, что этот эффект возникает из-за неровности дороги, именно поэтому встречный автомобиль на низком участке трассы пропадает из поля зрения водителя. Бывают такие случаи, когда человек, находящийся за рулем, видит белый свет и ориентируется по нему. Однако это может быть не авто, двигающееся по встречной дороге, а обычный фонарь. Такая ошибка водителя зачастую приводит к тому, что машина может съехать с трассы.

Высоковольтная линия электропередачи на очень крутом повороте, идущая прямо, создает в темноте иллюзию продолжения дороги по прямой. Понять это можно лишь с близкого расстояния. Большинство водителей определяют расстояние по фонарям авто, которое едет впереди. Однако стоит принимать в учёт, если один фонарь перегорел, может казаться, что транспортное средство находится далеко. Также стоит брать во внимание, что на фару мотоцикла может быть установлена сдвоенная оптика, вследствие чего ее можно спутать со светом фар далеко идущей машины.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:20

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