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Ford официально подтверждает, что новые модели Mustang будут гибридными

Автокомпания Ford подтвердила официально, что модели Mustang следующей генерации будут гибридными. Согласно предварительной информации, данная версия получит силовой агрегат V8.

Ford официально подтверждает, что новые модели Mustang будут гибридными

Электрические моторы авто вызывают различные споры среди экспертов. По мнению некоторых специалистов, электрический мотор отвечает именно за переднюю ось. При этом ДВС крутящий момент будет передавать на заднюю ось. По мнению других экспертов, электрический силовой агрегат будет расположен между двигателем внутреннего сгорания, а также автоматической 10-ступенчатой трансмиссией. Производитель оснастит гибридный новый Ford Mustang неоновой подсветкой.


Согласно предварительной информации, гибридная версия авто Ford Mustang в продажу поступит уже в 2020 году. Транспортное средство планируют публично презентовать в следующем году. Пока нет какой-либо официальной информации о стоимости автомобиля.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:05

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