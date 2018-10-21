АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Компания Dongfeng объявила про выход на рынок нового пикапа Ruijing 6

Китайская компания Dongfeng объявила про выход на рынок нового пикапа версии Ruijing 6. Это переработанная модификация немецкого Mercedes-Benz X-Class в кузове пикап.

Компания Dongfeng объявила про выход на рынок нового пикапа Ruijing 6

На данной архитектуре изготовили уже Nissan Navara, а также Renault Alaskan. Новинка получила большой логотип бренда, пересмотренные задние осветители со светодиодами, головные светодиодные фары, огромную шестиугольную решетку радиатора. Dongfeng Ruijing 6 имеет следующие габариты: 5290X1850X1850 мм. Величина колесной базы достигает 3 150 мм. При этом габариты грузовой платформы составляют 1510X1562X475 мм. Китайский грузовой внедорожник получил интерьер от Nissan Navara 2018. Подкапотное пространство грузовика для КНР занимает бензиновый полуторалитровый атмосферный двигатель на 158 л.с. Также в авто предусматривается полуторалитровый турбодизель на 140 л.с. Двигатели работают с 5-ступенчатой МКПП либо 6-диапазонной АКПП. Модель оснащается задним и полным приводом.

Dongfeng Ruijing 6 комплектуют электрическим люком, мультимедийным центром с внушительным тачскрином, кнопочным зажиганием, шестью эйрбегами, камерой заднего обзора, ассистентом спуска-подъема, парктроником, стабилизационной системой, климат-контролем. Новинку выпустят на авторынок в конце октября. Авто расценивается в 1,132 млн руб.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Dongfeng объявила про выход на рынок
Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по
Xiaomi Mi 8 Lite на 8 Гб засветился в новом цвете
Ученые обнаружили на больничных простынях опасные
Бета-тест Artifact начнется 19 ноября
Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV
Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от
В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде
В ЕС за сервисы Google придется платить 40
Ольга Рапунцель критикует "Дом-2" из-за обиды на
Особенностью обновления интерфейса Twitter
"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж
Porsche 911 Carrera воплотится в следующем
"Ночные волки" подарили Хабибу Нурмагомедову
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались об
«Она очень наивная, искренняя, настоящая»: Алесе
Lenovo в 10 раз увеличит производство смартфонов
Денис Лебедев заявил, что после шоу «Замуж за
Братьям Кличко на Украине поставили "голый"
WebHallen предлагает купить смартфон OnePlus 6T
Брошенная Егором Кридом Дарья Клюкина беременна
24-летняя англичанка два года чувствовала себя
Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70
Седан Tesla Model 3 Mid Range RWD официально
ДНР планирует поставлять в Россию электричество
Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что её
Анастасия Волочкова пишет новую книгу о своей
Эксперт: Презентация Apple 30 октября не вызовет
Алена Водонаева предложила назвать аэропорт
Поклонники в Instagram раскритиковали визажиста
Просмотреть все новости