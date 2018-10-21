Компания Dongfeng объявила про выход на рынок нового пикапа Ruijing 6





На данной архитектуре изготовили уже Nissan Navara, а также Renault Alaskan. Новинка получила большой логотип бренда, пересмотренные задние осветители со светодиодами, головные светодиодные фары, огромную шестиугольную решетку радиатора. Dongfeng Ruijing 6 имеет следующие габариты: 5290X1850X1850 мм. Величина колесной базы достигает 3 150 мм. При этом габариты грузовой платформы составляют 1510X1562X475 мм. Китайский грузовой внедорожник получил интерьер от Nissan Navara 2018. Подкапотное пространство грузовика для КНР занимает бензиновый полуторалитровый атмосферный двигатель на 158 л.с. Также в авто предусматривается полуторалитровый турбодизель на 140 л.с. Двигатели работают с 5-ступенчатой МКПП либо 6-диапазонной АКПП. Модель оснащается задним и полным приводом.Dongfeng Ruijing 6 комплектуют электрическим люком, мультимедийным центром с внушительным тачскрином, кнопочным зажиганием, шестью эйрбегами, камерой заднего обзора, ассистентом спуска-подъема, парктроником, стабилизационной системой, климат-контролем. Новинку выпустят на авторынок в конце октября. Авто расценивается в 1,132 млн руб.