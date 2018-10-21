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Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по Гарику Харламову

Кристина Асмус в соцсети Instagram продемонстрировала фанатам, как ее дочь скучает по отцу. На данном фото запечатлено, как наследница Гарика Харламова обнимает статую собаки.

Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по Гарику Харламову

Под данной публикацией актриса оставила подпись, в которой сообщила, что таким образом дочь показывает, как скучает по папе. Пост знаменитости за пять часов собрал свыше 51 тысячи одобрительных лайков и 125 комментариев. Поклонники заявили, что они просто в восторге от снимка. Они отметили, что Насте по наследству передалась красивая внешность от звездной мамы.

Однако не все пользователи оценили юмор артистки. Некоторые фолловеры возмущены, что дочь знаменитостей не разбирается в собачьих породах. Другие же советуют завести девочке живого питомца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:05

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