Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по Гарику Харламову

Под данной публикацией актриса оставила подпись, в которой сообщила, что таким образом дочь показывает, как скучает по папе. Пост знаменитости за пять часов собрал свыше 51 тысячи одобрительных лайков и 125 комментариев. Поклонники заявили, что они просто в восторге от снимка. Они отметили, что Насте по наследству передалась красивая внешность от звездной мамы.Однако не все пользователи оценили юмор артистки. Некоторые фолловеры возмущены, что дочь знаменитостей не разбирается в собачьих породах. Другие же советуют завести девочке живого питомца.