WebHallen предлагает купить смартфон OnePlus 6T Ultimate Limited Edition за 4 дня до анонса
В магазине WebHallen предлагают за 4 дня до анонса приобрести лимитированную модель OnePlus 6T Ultimate Limited Edition. Данное устройство будет доступно в количестве ста экземпляров.
Имеется неподтверждённая информация, что данный смартфон в продаже появится за несколько дней непосредственно до анонса смартфона. Источником этих данных выступает сам магазин. Поэтому есть вероятность, что это является его собственной акцией, а не версией, которую подготовила компания OnePlus.
Стоит напомнить, что версия OnePlus 6T будет представлена 29 октября. Это на день раньше срока, который запланировали изначально, что объясняется желанием избежать совпадения с презентацией Apple.
Имеется неподтверждённая информация, что данный смартфон в продаже появится за несколько дней непосредственно до анонса смартфона. Источником этих данных выступает сам магазин. Поэтому есть вероятность, что это является его собственной акцией, а не версией, которую подготовила компания OnePlus.
Стоит напомнить, что версия OnePlus 6T будет представлена 29 октября. Это на день раньше срока, который запланировали изначально, что объясняется желанием избежать совпадения с презентацией Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13