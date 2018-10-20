WebHallen предлагает купить смартфон OnePlus 6T Ultimate Limited Edition за 4 дня до анонса





Имеется неподтверждённая информация, что данный смартфон в продаже появится за несколько дней непосредственно до анонса смартфона. Источником этих данных выступает сам магазин. Поэтому есть вероятность, что это является его собственной акцией, а не версией, которую подготовила компания OnePlus.Стоит напомнить, что версия OnePlus 6T будет представлена 29 октября. Это на день раньше срока, который запланировали изначально, что объясняется желанием избежать совпадения с презентацией Apple.