Брошенная Егором Кридом Дарья Клюкина беременна
Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина ждет ребенка, а теперь об этом сообщила и ее подруга Кристина Крайт.
На своей странице в социальной сети Instagram модель опубликовала совместное видео с Дашей, где виден слегка округлившийся животик.
Сама Клюкина пока никак не комментирует свое интересное положение. Она уехала в родной город и воздерживается от публичных выступлений. Это тоже может говорить о беременности, поскольку известно, что в этот период женщинам очень нужен покой.
Стоит отметить, что многие поклонники находятся в недоумении, ведь если Даша действительно носит под сердцем малыша, то кто тогда его отец.
Напомним, что популярный исполнитель Егор Крид, который в 6 сезоне шоу «Холостяк» был главным героем, в финале подарил кольцо и розу именно Клюкиной, но после съемок их отношения испортились. Они пытались какое-то время встречаться, однако страсть быстро угасла, и певец сообщил о расставании с моделью.
С тех пор в серьезных отношениях Даша замечена не была, а потому ее фанатам интересно, от кого же их любимица ждет ребенка.
На своей странице в социальной сети Instagram модель опубликовала совместное видео с Дашей, где виден слегка округлившийся животик.
Сама Клюкина пока никак не комментирует свое интересное положение. Она уехала в родной город и воздерживается от публичных выступлений. Это тоже может говорить о беременности, поскольку известно, что в этот период женщинам очень нужен покой.
Стоит отметить, что многие поклонники находятся в недоумении, ведь если Даша действительно носит под сердцем малыша, то кто тогда его отец.
Напомним, что популярный исполнитель Егор Крид, который в 6 сезоне шоу «Холостяк» был главным героем, в финале подарил кольцо и розу именно Клюкиной, но после съемок их отношения испортились. Они пытались какое-то время встречаться, однако страсть быстро угасла, и певец сообщил о расставании с моделью.
С тех пор в серьезных отношениях Даша замечена не была, а потому ее фанатам интересно, от кого же их любимица ждет ребенка.