Брошенная Егором Кридом Дарья Клюкина беременна





На своей странице в социальной сети Instagram модель опубликовала совместное видео с Дашей, где виден слегка округлившийся животик.Сама Клюкина пока никак не комментирует свое интересное положение. Она уехала в родной город и воздерживается от публичных выступлений. Это тоже может говорить о беременности, поскольку известно, что в этот период женщинам очень нужен покой.Стоит отметить, что многие поклонники находятся в недоумении, ведь если Даша действительно носит под сердцем малыша, то кто тогда его отец.Напомним, что популярный исполнитель Егор Крид, который в 6 сезоне шоу «Холостяк» был главным героем, в финале подарил кольцо и розу именно Клюкиной, но после съемок их отношения испортились. Они пытались какое-то время встречаться, однако страсть быстро угасла, и певец сообщил о расставании с моделью.С тех пор в серьезных отношениях Даша замечена не была, а потому ее фанатам интересно, от кого же их любимица ждет ребенка.