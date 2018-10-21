Xiaomi Mi 8 Lite на 8 Гб засветился в новом цвете на TENAA





Версия Mi 8 Lite, оснащаемая ЖК-дисплеем FHD+ на 6,26 дюймов, функционирует на основе процессора Snapdragon 660. Новый смартфон дополнили аккумуляторными батареями на 3250 мАч и 3350 мАч, двумя задними камерами, фронтальным объективом на 24 Мп. Экспертами пока не были анонсированы сроки появления устройства в новом цвете в продаже.Специалисты считают, что пользователи смогут приобрести модели в золотой, серебристой, белой, розовой, красной, зеленой расцветке.