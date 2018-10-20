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Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70 тысяч рублей

В последнее время в эфире телепроекта «Дом-2» очень часто поднимается вопрос нескромных запросов Александры Черно. По словам ее возлюбленного Иосифа Оганесяна, девушка не знает меры и превратилась в самого настоящего шопоголика.

Молодой человек абсолютно не доволен тем, что его избранница бездумно покупает себе одежду, обувь, нижнее белье, а потом эти вещи просто пылятся на полке.

Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70 тысяч рублей

Однако сама Саша не видит никакой проблемы в том, что она балует себя покупками, поскольку ее расходы не выходят за рамки допустимых. Если верить словам участницы, то в месяц она тратит около 50-70 тысяч рублей с учетом посещений салона красоты и косметолога.

Черно уверена, что все девушки тратят на себе не меньше, а то и больше денег, поэтому шопоголиком ее назвать трудно.

Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70 тысяч рублей

Также звезда реалити-шоу заявляет, что если Иосифа не устраивает то, что у них постоянно нет денег из-за ее покупок, то он должен больше зарабатывать, ведь ограничивать себя в чем-то она не намерена.

Что касается зрителей телестройки, то большинство не поддерживает Сашу. Они считают, что лучше бы она спускала столько денег на свое похудение, а не на одежду, которая на ее огромном теле смотрится отвратительно.

Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70 тысяч рублей

«Похудей сначала… На тебя что не надень – выглядишь как свинья», «Фууу. Какая она не приятная. Йосе надо бежать от неё...», «Ты хоть 100 тысяч потрать на себя - краше не станешь!», «Вот это корона выросла. Ты вспомни, какая ты пришла?», «В порядок сначала себя приведи, а потом одевайся», - пишут хейтеры.

Но нашлись и те, кто с позицией Черно согласился. По их мнению, жизнь очень короткая, чтобы себе в чем-то отказывать, а потому нужно брать от нее по максимуму.

Александра Черно тратит на себя в месяц 50-70 тысяч рублей

«Правильно, а как ещё стимулировать мужчин???», «Правильно все, Саша, на себе нельзя экономить, а кто пишет, что люди тратят по 15 тысяч чуть ли не в год, это ваши проблемы, что вы не можете заработать денег», - пишут фанаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:49

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