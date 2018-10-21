Ученые обнаружили на больничных простынях опасные инфекции
Английский ученые из Университета де Монфорта в Лестере занимались исследованиями, в ходе которых было сделано неожиданное открытие.
Выяснилось, что даже после стирки на больничных простынях остаются весьма опасные инфекции, которые могут стать причиной заражения пациентов.
Обнаруженные на простынях бактерии Clostridium difficile могут стать причиной длительной диареи, предупредили эксперты.
Исследователи особо подчеркнули, что больничные простыни в ходе эксперимента стирались при высоких температурах с промышленными моющими веществами. Но в результате все равно на поверхности ткани были выявлены бактерии.
Выяснилось, что даже после стирки на больничных простынях остаются весьма опасные инфекции, которые могут стать причиной заражения пациентов.
Обнаруженные на простынях бактерии Clostridium difficile могут стать причиной длительной диареи, предупредили эксперты.
Исследователи особо подчеркнули, что больничные простыни в ходе эксперимента стирались при высоких температурах с промышленными моющими веществами. Но в результате все равно на поверхности ткани были выявлены бактерии.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 03:05