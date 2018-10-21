Ученые обнаружили на больничных простынях опасные инфекции





Обнаруженные на простынях бактерии Clostridium difficile могут стать причиной длительной диареи, предупредили эксперты.Исследователи особо подчеркнули, что больничные простыни в ходе эксперимента стирались при высоких температурах с промышленными моющими веществами. Но в результате все равно на поверхности ткани были выявлены бактерии.