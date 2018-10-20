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Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что её съедает боль одиночества

Бывшая участница скандально-известной телестройки «Дом-2» Виктория Боня призналась поклонникам, что боль одиночества съедает ее уже несколько лет.

38-летняя звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге довольно откровенный видеоролик, в котором продемонстрировала интернет-пользователям всю ту женскую боль, которая идет с ней рука об руку на протяжении нескольких лет.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что её съедает боль одиночества

Не секрет, что Виктория Боня всегда очень тщательно подходила к выбору мужчин. Впрочем, расставаясь с очередным возлюбленным, телезнаменитость все время убеждала своих фанатов, что все это поправимо, и совсем скоро она встретит того единственного, который сделает ее самой счастливой женщиной. Но оказалось, что все не так уж и просто.

В своей свежей видеопубликации Виктория рассказала подписчикам о той боли, которая сопровождает ее много лет и не дает спокойно жить. По словам Бони, ее образ сильной и хладнокровной женщины является ничем иным, как маской, которую звезде приходится ежедневно надевать. На самом деле Вика обычная женщина – слабая и эмоциональная, требующая внимания сильного и заботливого мужчины, способного подставить свое крепкое плечо в любой момент.

Судя по размышлениям Виктории Бони, такого кавалера ей еще не посчастливилось встретить. Нужно сказать, что настолько откровенное признание экс-участницы «Дома-2» поразило и даже шокировало многих фолловеров, ведь Вика каждый день то и дело демонстрирует беззаботную и счастливую жизнь, а это значит, что девушка просто лукавит перед поклонниками.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что её съедает боль одиночества

«Не ожидала я такого от вас! Виктория, я всегда к вам очень хорошо относилась, потому что считала вас искренней и не лживой, а на деле оказывается..Разочаровали меня!», «Зачем строить из себя сильную бабу, когда хочется быть слабой? Боня, подумай над этим!», «Вик, мне вас очень жаль, но вы сами виноваты, что одиноки! Вам же только миллионеров и миллиардеров подавай..» - продолжают писать пользователи Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15

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