Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV назначен на второй квартал 2019 года
Эксперты заявили, что на второй квартал 2019 года в США запланирован старт продаж нового модернизированного электрокроссовера версии Kia Soul EV. В Сети появились шпионские фото данного кросса.
Имеются данные, что транспортное средство Kia Soul EV новой генерации сконструируют на основе южнокорейского представителя SUV – версии Hyundai Kona. По всей видимости, новую модель укомплектуют аналогичными силовыми установками. Речь идёт об атмосферном силовом агрегате, который будет обладать рабочим объемом на 2 литра. Данный мотор способен генерировать 147 лошадиных сил.
Ещё стоит выделить турбодвигатель GDI, объём которого составляет 1,6 литра. Эта силовая установка может выдавать 175 лошадиных сил. Транспортное средство оснащается передним, а также полным приводом.
Имеются данные, что транспортное средство Kia Soul EV новой генерации сконструируют на основе южнокорейского представителя SUV – версии Hyundai Kona. По всей видимости, новую модель укомплектуют аналогичными силовыми установками. Речь идёт об атмосферном силовом агрегате, который будет обладать рабочим объемом на 2 литра. Данный мотор способен генерировать 147 лошадиных сил.
Ещё стоит выделить турбодвигатель GDI, объём которого составляет 1,6 литра. Эта силовая установка может выдавать 175 лошадиных сил. Транспортное средство оснащается передним, а также полным приводом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:05