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Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV назначен на второй квартал 2019 года

Эксперты заявили, что на второй квартал 2019 года в США запланирован старт продаж нового модернизированного электрокроссовера версии Kia Soul EV. В Сети появились шпионские фото данного кросса.

Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV назначен на второй квартал 2019 года

Имеются данные, что транспортное средство Kia Soul EV новой генерации сконструируют на основе южнокорейского представителя SUV – версии Hyundai Kona. По всей видимости, новую модель укомплектуют аналогичными силовыми установками. Речь идёт об атмосферном силовом агрегате, который будет обладать рабочим объемом на 2 литра. Данный мотор способен генерировать 147 лошадиных сил.

Ещё стоит выделить турбодвигатель GDI, объём которого составляет 1,6 литра. Эта силовая установка может выдавать 175 лошадиных сил. Транспортное средство оснащается передним, а также полным приводом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:05

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