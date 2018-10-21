Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV назначен на второй квартал 2019 года





Имеются данные, что транспортное средство Kia Soul EV новой генерации сконструируют на основе южнокорейского представителя SUV – версии Hyundai Kona. По всей видимости, новую модель укомплектуют аналогичными силовыми установками. Речь идёт об атмосферном силовом агрегате, который будет обладать рабочим объемом на 2 литра. Данный мотор способен генерировать 147 лошадиных сил.Ещё стоит выделить турбодвигатель GDI, объём которого составляет 1,6 литра. Эта силовая установка может выдавать 175 лошадиных сил. Транспортное средство оснащается передним, а также полным приводом.