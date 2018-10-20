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В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде светящегося шара

В Чили туристы сняли на видео летающий над городом светящийся НЛО в виде шара. Объект появился у достопримечательности Круз-дель-Терсер Миленио.

В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде светящегося шара

Туристы, поднявшиеся на смотровую площадку 272-футового монумента, стали свидетелями загадочного явления. Уфолог Марко Антонио Гомес заинтересовался кадрами, разглядев на полученном видео инопланетный корабль. Скептики из интернета, напротив, увидели в НЛО обычную вспышку смартфона, которая отразилась в стекле смотровой площадки.

На это другой очевидец показал собственный видеоролик, снятый с задержкой в 3 минуты. На нём очевидно, что НЛО всё-таки летал около Круз-дель-Терсер Миленио. О пришельцах в Чили сообщила газета Daily Star.

"Посмотрите второе видео, записанное другим человеком практически одновременно, с интервалом 3 минуты, и делайте выводы" - пишет чилийский турист.


Гомес отметил, что при столкновении с НЛО главное не терять самообладание и как можно дольше снимать объект на смартфон или камеру. Слишком короткие ролики и смазанные снимки не дают уфологам провести глубокий анализ материала.



 
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Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:05

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