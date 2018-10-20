В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде светящегося шара
В Чили туристы сняли на видео летающий над городом светящийся НЛО в виде шара. Объект появился у достопримечательности Круз-дель-Терсер Миленио.
Туристы, поднявшиеся на смотровую площадку 272-футового монумента, стали свидетелями загадочного явления. Уфолог Марко Антонио Гомес заинтересовался кадрами, разглядев на полученном видео инопланетный корабль. Скептики из интернета, напротив, увидели в НЛО обычную вспышку смартфона, которая отразилась в стекле смотровой площадки.
На это другой очевидец показал собственный видеоролик, снятый с задержкой в 3 минуты. На нём очевидно, что НЛО всё-таки летал около Круз-дель-Терсер Миленио. О пришельцах в Чили сообщила газета Daily Star.
Гомес отметил, что при столкновении с НЛО главное не терять самообладание и как можно дольше снимать объект на смартфон или камеру. Слишком короткие ролики и смазанные снимки не дают уфологам провести глубокий анализ материала.
Туристы, поднявшиеся на смотровую площадку 272-футового монумента, стали свидетелями загадочного явления. Уфолог Марко Антонио Гомес заинтересовался кадрами, разглядев на полученном видео инопланетный корабль. Скептики из интернета, напротив, увидели в НЛО обычную вспышку смартфона, которая отразилась в стекле смотровой площадки.
На это другой очевидец показал собственный видеоролик, снятый с задержкой в 3 минуты. На нём очевидно, что НЛО всё-таки летал около Круз-дель-Терсер Миленио. О пришельцах в Чили сообщила газета Daily Star.
"Посмотрите второе видео, записанное другим человеком практически одновременно, с интервалом 3 минуты, и делайте выводы" - пишет чилийский турист.
Гомес отметил, что при столкновении с НЛО главное не терять самообладание и как можно дольше снимать объект на смартфон или камеру. Слишком короткие ролики и смазанные снимки не дают уфологам провести глубокий анализ материала.
В мире
Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:05