В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде светящегося шара

"Посмотрите второе видео, записанное другим человеком практически одновременно, с интервалом 3 минуты, и делайте выводы" - пишет чилийский турист.





Туристы, поднявшиеся на смотровую площадку 272-футового монумента, стали свидетелями загадочного явления. Уфолог Марко Антонио Гомес заинтересовался кадрами, разглядев на полученном видео инопланетный корабль. Скептики из интернета, напротив, увидели в НЛО обычную вспышку смартфона, которая отразилась в стекле смотровой площадки.На это другой очевидец показал собственный видеоролик, снятый с задержкой в 3 минуты. На нём очевидно, что НЛО всё-таки летал около Круз-дель-Терсер Миленио. О пришельцах в Чили сообщила газета Daily Star.Гомес отметил, что при столкновении с НЛО главное не терять самообладание и как можно дольше снимать объект на смартфон или камеру. Слишком короткие ролики и смазанные снимки не дают уфологам провести глубокий анализ материала.