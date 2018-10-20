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В ЕС за сервисы Google придется платить 40 долларов

В ЕС пользователи смартфонов с сервисами Google будут должны платить за них 40 долларов. Стоимость получения лицензии на применение программ будет зависеть не только от марки устройства, но даже от разрешения экрана.

В ЕС за сервисы Google придется платить 40 долларов

Платные сервисы от Google в первую очередь появятся в Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах. По предварительным данным, меньше всего придется платить за утилиты на смартфонах с экраном, обладающим плотностью пикселей до 400 дочек на дюйм. Цена за утилиты в таком случае составит 10 долларов.

Новые правила пользования сервисами Google вступят в силу с 1 февраля 2019 года. В случае использования пиратского ПО пользователям могут выписывать штрафы в размере до 5 долларов в зависимости от типа программы.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 22:05

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