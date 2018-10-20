В ЕС за сервисы Google придется платить 40 долларов
В ЕС пользователи смартфонов с сервисами Google будут должны платить за них 40 долларов. Стоимость получения лицензии на применение программ будет зависеть не только от марки устройства, но даже от разрешения экрана.
Платные сервисы от Google в первую очередь появятся в Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах. По предварительным данным, меньше всего придется платить за утилиты на смартфонах с экраном, обладающим плотностью пикселей до 400 дочек на дюйм. Цена за утилиты в таком случае составит 10 долларов.
Новые правила пользования сервисами Google вступят в силу с 1 февраля 2019 года. В случае использования пиратского ПО пользователям могут выписывать штрафы в размере до 5 долларов в зависимости от типа программы.
Платные сервисы от Google в первую очередь появятся в Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах. По предварительным данным, меньше всего придется платить за утилиты на смартфонах с экраном, обладающим плотностью пикселей до 400 дочек на дюйм. Цена за утилиты в таком случае составит 10 долларов.
Новые правила пользования сервисами Google вступят в силу с 1 февраля 2019 года. В случае использования пиратского ПО пользователям могут выписывать штрафы в размере до 5 долларов в зависимости от типа программы.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 22:05