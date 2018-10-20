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Особенностью обновления интерфейса Twitter является расширенное меню публикаций

Twitter занялся тестированием обновления интерфейса. Основная особенность нового дизайна заключается в расширенном меню публикаций. Это предоставит возможность простого их размещения на странице, а также отправки в личную переписку.

Особенностью обновления интерфейса Twitter является расширенное меню публикаций

В свою очередь новый интерфейс Twitter будет на каждом посту размещать кнопки для вызова различных всплывающих окон, где пользователям предоставят возможность выбора действия для того или иного твита. Меню внешне не изменится. В нем появится теперь масса дополнительных функций. В данном случае речь также ведётся о ретвитах в личные сообщения, блокировке, показе исключительно для друзей.

В настоящее время новая версия интерфейса проходит бета-тестирование для браузерной версии ресурса Twitter. В ближайшее время она должна появиться также в обновлении мобильного приложения. В течение месяца будет запущен сервис, у которого будет обновлён внешний вид.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:05

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