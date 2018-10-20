Porsche 911 Carrera воплотится в следующем поколении





«Carrera T manual в свое время получила массу положительных отзывов из-за удобства в эксплуатации. Новая версия будет отвечать всем современным канонам. В салоне машины появятся бортовой компьютер и все необходимые системы», - рассказали специалисты компании Porsche.Под капотом у Porsche 911 Carrera разместится силовой агрегат на 3 литра с турбонаддувом при мощности в 370 лошадиных сил. С ним планируется применить МКПП на 6 ступеней и автоматическую трансмиссию с таким же числом передач.