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Porsche 911 Carrera воплотится в следующем поколении

Автомобиль Porsche 911 Carrera появится в следующем поколении транспортных средств. Представители бренда отметили, что новая серия наполовину будет состоять из обновленных моделей.

Porsche 911 Carrera воплотится в следующем поколении

«Carrera T manual в свое время получила массу положительных отзывов из-за удобства в эксплуатации. Новая версия будет отвечать всем современным канонам. В салоне машины появятся бортовой компьютер и все необходимые системы», - рассказали специалисты компании Porsche.

Под капотом у Porsche 911 Carrera разместится силовой агрегат на 3 литра с турбонаддувом при мощности в 370 лошадиных сил. С ним планируется применить МКПП на 6 ступеней и автоматическую трансмиссию с таким же числом передач.



 
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Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:05

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