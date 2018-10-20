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Lenovo в 10 раз увеличит производство смартфонов

Китайская компания Lenovo к концу 2019-го в 10 раз увеличит производство смартфонов. Планы не относятся к моделям дочерней марки Motorola.

Lenovo в 10 раз увеличит производство смартфонов

Сотрудники Lenovo сообщили, что спрос на их продукцию в Индии и некоторых других странах стремительно увеличивается. Пользователи готовы покупать больше девайсов от бренда, а на сегодняшний день на заводах собирают всего 100 тысяч смартфонов в месяц, как передаёт The Economic Times.

За год Lenovo намерена нарастить темпы производства в 10 раз. Таким образом, комментирует Эдвард Чанг, вице-президент компании, к концу будущего года ежемесячно на мировой рынок будет выходить не меньше миллиона смартфонов Lenovo.

Представитель бренда также отметил, что речь не идёт о гаджетах Motorola. При этом последние в 2017 году составили 5,6% от всех проданных в Индии смартфонов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:05

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