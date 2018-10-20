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24-летняя англичанка два года чувствовала себя пьяной из-за передавленного мозжечка

Жительница английского города Халл на протяжении двух лет жаловалась на головокружение и постоянные головные боли. После сканирования докторам удалось выяснить, что у 24-летней девушки передавлен мозжечок, вследствие чего она чувствовала себя постоянно пьяной.

24-летняя англичанка два года чувствовала себя пьяной из-за передавленного мозжечка

После обследования доктора обнаружили у англичанки мальформацию. Данное аномальное развитие возникает из-за того, что на спинной мозг давит нижняя часть заднего полушария. Миндалины мозжечка, которые были низко расположены, между спинным и головным мозгом затрудняли свободную циркуляцию спинно-мозговой жидкости. Только через два года неверных диагнозов и мучений, девушке сделали операцию, во время которой была удалена часть черепа для того, чтобы уменьшить давление. По словам специалистов, если бы пациентке не удалось поставить вовремя правильный диагноз, то могли бы возникнуть серьёзные осложнения, которые привели бы к параличу.

Сейчас англичанка находится под круглосуточным уходом докторов. Для передвижения девушка использует инвалидное кресло и костыли.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:05

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