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Алена Водонаева предложила назвать аэропорт Тюмени в честь Сергея Собянина

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева предложила жителям Тюмени назвать аэропорт в честь бывшего губернатора области - Сергея Собянина.

Именем одной из самых популярных звезд телепроекта «Дом-2» предложили назвать тюменский аэропорт. В разговоре с журналистами, Алена Водонаева отметила, что весьма положительно отреагировала на данную идею, однако отметила, что у нее есть более интересное предложение.

Алена Водонаева предложила назвать аэропорт Тюмени в честь Сергея Собянина

По словам Водонаевой, ей было очень приятно узнать, что в ее честь хотят назвать тюменский аэропорт. Алена подметила, что не против такой идеи, однако имеет в запасе другую кандидатуру. Оказывается, что телеведущей очень импонирует Сергей Собянин, который очень много сделал для города, когда занимал пост губернатора Тюменской области.

О том, что тюменские жители предложили назвать аэропорт в честь уроженки области – Алены Водонаевой, стало известно несколько часов назад. Имя телезнаменитости упомянули ребята, которые участвовали в театральном фестивале «Живые лица». Один из участников даже подчеркнул, что звезда «Дома-2» является не только медийной, но и довольно современной личностью, что не может не радовать большое количество тюменской молодежи.

«Очень хорошая идея с Водонаевой! Слышала, что какой-то аэропорт вообще в честь Бузовой хотят назвать, вот это смешно конечно! Хотя не знаю, мне кажется, что такие места нужно называть в честь более выдающихся личностей, таких как, к примеру, Гагарин или Ленин!» - написал один из жителей Тюмени в Сети.


Алена Водонаева предложила назвать аэропорт Тюмени в честь Сергея Собянина

Напомним, что в России несколько дней назад запустили федеральный проект по изменению названий 45 аэровокзалов в честь известнейших личностей. До понедельника активисты в областях будут обговаривать различных претендентов, а 8 ноября на портале проекта будет запущенно голосование, результаты которого станут известны к 5 декабря.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:30

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