ДНР планирует поставлять в Россию электричество





Пушилин осуществил рабочий визит в город Зугрэс, где располагается Зуевская теплоэлектроцентраль. В ходе него вио главы ДНР заявил, что в регионы России, где отмечается энергодефицит, могут начать поставку энергии из Донецкой Народной Республики. Он отметил наличие переизбытка в республике электрической энергии. По его словам, по соседству имеется энергодефицитный регион РФ. Он считает, что данный дефицит электростанция ДНР покроет в полной мере.Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заверила журналистов, что ДНР может помочь с поставками электричества и ЛНР.Денис Пушилин заметил, что во время подготовки и реализации данного проекта следует учитывать также особенности статуса Республики. Об этом уже начали думать. Руководство ДНР, несмотря на имеющиеся сложности с добычей угля, не собирается закрывать рентабельные шахты. Пушилин отметил, что на донецкий уголь имеется покупатель. По его словам, речь идёт не только о странах Европы.