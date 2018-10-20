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ДНР планирует поставлять в Россию электричество

Денис Пушилин, являющийся временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ДНР, заявил про возможность поставок электричества на территорию России.

ДНР планирует поставлять в Россию электричество

Пушилин осуществил рабочий визит в город Зугрэс, где располагается Зуевская теплоэлектроцентраль. В ходе него вио главы ДНР заявил, что в регионы России, где отмечается энергодефицит, могут начать поставку энергии из Донецкой Народной Республики. Он отметил наличие переизбытка в республике электрической энергии. По его словам, по соседству имеется энергодефицитный регион РФ. Он считает, что данный дефицит электростанция ДНР покроет в полной мере.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заверила журналистов, что ДНР может помочь с поставками электричества и ЛНР.


Денис Пушилин заметил, что во время подготовки и реализации данного проекта следует учитывать также особенности статуса Республики. Об этом уже начали думать. Руководство ДНР, несмотря на имеющиеся сложности с добычей угля, не собирается закрывать рентабельные шахты. Пушилин отметил, что на донецкий уголь имеется покупатель. По его словам, речь идёт не только о странах Европы.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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