Зрители «Дома-2» уверены, что одна нога Александры Черно больше, чем весь Иосиф Оганесян





Однако в последнее время проблема с лишним весом у девушки достигла очень больших масштабов.В то время, как ее возлюбленный Иосиф Оганесян стремительно худеет (только на Острове любви из-за неизвестной болезни он похудел на 15 килограмм), вес Саши растет в геометрической прогрессии.Ведущие реалити-шоу уже пытались помочь своей подопечной, создав для нее все условия для похудения. В частности, они пригласили более 200 специалистов, которые 2 месяца работали с пышнотелой красавицей, однако после «перезагрузки» она стала весить еще больше и сейчас выглядит не самым лучшим образом, а особенно на фоне своего тощего избранника.Так, к примеру, несколько дней назад телезрители обратили внимание на то, что одна нога Черно больше, чем весь Оганесян. И если ничего с этим не делать, то совсем скоро участница просто раздавит своего молодого человека.