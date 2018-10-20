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Зрители «Дома-2» уверены, что одна нога Александры Черно больше, чем весь Иосиф Оганесян

Ни для кого не секрет, что участницу телепроекта «Дом-2» Александру Черно зрители с первых дней пребывания в периметре прозвали толстушкой. И это не странно, ведь она была крупнее всех остальных обитательниц женской спальни и не могла похвастаться идеальной фигурой.

Однако в последнее время проблема с лишним весом у девушки достигла очень больших масштабов.

Зрители «Дома-2» уверены, что одна нога Александры Черно больше, чем весь Иосиф Оганесян

В то время, как ее возлюбленный Иосиф Оганесян стремительно худеет (только на Острове любви из-за неизвестной болезни он похудел на 15 килограмм), вес Саши растет в геометрической прогрессии.

Ведущие реалити-шоу уже пытались помочь своей подопечной, создав для нее все условия для похудения. В частности, они пригласили более 200 специалистов, которые 2 месяца работали с пышнотелой красавицей, однако после «перезагрузки» она стала весить еще больше и сейчас выглядит не самым лучшим образом, а особенно на фоне своего тощего избранника.

Так, к примеру, несколько дней назад телезрители обратили внимание на то, что одна нога Черно больше, чем весь Оганесян. И если ничего с этим не делать, то совсем скоро участница просто раздавит своего молодого человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:00

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