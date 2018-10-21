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Бета-тест Artifact начнется 19 ноября

Бета-тест карты Artifact для Dota 2 начнется 19 ноября. По информации от Викрам Редди, релиз игры состоится примерно через полторы недели после начала тестирований.

Бета-тест Artifact начнется 19 ноября

Карта Artifact получила массу дополнительных локаций и несколько новых персонажей. Особенностью платформы станет возможность играть в режиме оффлайн и включаться на некоторое время. Турнир по Artifact должен состояться в начале 2019 года. Призовой фонд мероприятия составит порядка 1 миллиона долларов.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 02:05

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