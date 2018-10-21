Бета-тест Artifact начнется 19 ноября
Бета-тест карты Artifact для Dota 2 начнется 19 ноября. По информации от Викрам Редди, релиз игры состоится примерно через полторы недели после начала тестирований.
Карта Artifact получила массу дополнительных локаций и несколько новых персонажей. Особенностью платформы станет возможность играть в режиме оффлайн и включаться на некоторое время. Турнир по Artifact должен состояться в начале 2019 года. Призовой фонд мероприятия составит порядка 1 миллиона долларов.
Карта Artifact получила массу дополнительных локаций и несколько новых персонажей. Особенностью платформы станет возможность играть в режиме оффлайн и включаться на некоторое время. Турнир по Artifact должен состояться в начале 2019 года. Призовой фонд мероприятия составит порядка 1 миллиона долларов.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 02:05