Эксперт: Презентация Apple 30 октября не вызовет большой ажиотаж
IT-журналист считает, что презентация Apple 30 октября не произведёт большой ажиотаж. Купертиновцы представят MacBook Air и новое поколение планшета iPad Pro.
В Бруклинской музыкальной академии Нью-Йорка 30 октября намечено мероприятие, где состоится официальный релиз нескольких гаджетов от Apple. Будет показан бюджетный ноутбук MacBook Air с экраном от компании Retina. Также новые планшеты iPad Pro сделали безрамочными с дисплеями 12,9 и 10,5 дюймов, лишив кнопки Home.
Ресурс Nation News связался с IT-специалистом Ильёй Ильиным, который поделился своим мнением касательно будущих продуктов Apple. Журналист считает, что после релиза смартфонов в сентябре новая презентация уже не будет такой громкой.
Поклонники "яблочных" девайсов ждут обновления компьютеров Mac, но для бренда в приоритете 12-дюймовый ноутбук. Apple старается упорядочить все устройства для использования USB Type-C, приведя к более цельному виду.
iPad Pro, в свою очередь, не отличался большой популярностью в линейке планшетов. К тому же кнопка Home стала для пользователей привычной, как и сканер отпечатков, убеждён Ильин.
В Бруклинской музыкальной академии Нью-Йорка 30 октября намечено мероприятие, где состоится официальный релиз нескольких гаджетов от Apple. Будет показан бюджетный ноутбук MacBook Air с экраном от компании Retina. Также новые планшеты iPad Pro сделали безрамочными с дисплеями 12,9 и 10,5 дюймов, лишив кнопки Home.
Ресурс Nation News связался с IT-специалистом Ильёй Ильиным, который поделился своим мнением касательно будущих продуктов Apple. Журналист считает, что после релиза смартфонов в сентябре новая презентация уже не будет такой громкой.
Поклонники "яблочных" девайсов ждут обновления компьютеров Mac, но для бренда в приоритете 12-дюймовый ноутбук. Apple старается упорядочить все устройства для использования USB Type-C, приведя к более цельному виду.
iPad Pro, в свою очередь, не отличался большой популярностью в линейке планшетов. К тому же кнопка Home стала для пользователей привычной, как и сканер отпечатков, убеждён Ильин.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:45