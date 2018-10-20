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Эксперт: Презентация Apple 30 октября не вызовет большой ажиотаж

IT-журналист считает, что презентация Apple 30 октября не произведёт большой ажиотаж. Купертиновцы представят MacBook Air и новое поколение планшета iPad Pro.

Эксперт: Презентация Apple 30 октября не вызовет большой ажиотаж

В Бруклинской музыкальной академии Нью-Йорка 30 октября намечено мероприятие, где состоится официальный релиз нескольких гаджетов от Apple. Будет показан бюджетный ноутбук MacBook Air с экраном от компании Retina. Также новые планшеты iPad Pro сделали безрамочными с дисплеями 12,9 и 10,5 дюймов, лишив кнопки Home.

Ресурс Nation News связался с IT-специалистом Ильёй Ильиным, который поделился своим мнением касательно будущих продуктов Apple. Журналист считает, что после релиза смартфонов в сентябре новая презентация уже не будет такой громкой.

Поклонники "яблочных" девайсов ждут обновления компьютеров Mac, но для бренда в приоритете 12-дюймовый ноутбук. Apple старается упорядочить все устройства для использования USB Type-C, приведя к более цельному виду.

iPad Pro, в свою очередь, не отличался большой популярностью в линейке планшетов. К тому же кнопка Home стала для пользователей привычной, как и сканер отпечатков, убеждён Ильин.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:45

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