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Седан Tesla Model 3 Mid Range RWD официально поступил в продажу

Седан Tesla Model 3 Mid Range RWD поступил в продажу. Автомобиль отличается от базовой версии более объемной батареей, заряда которой должно хватить более чем на 900 километров пути.

Седан Tesla Model 3 Mid Range RWD официально поступил в продажу

Стоимость электрокара на американском рынке будет составлять порядка 33 тысяч долларов в базовой вариации. Транспортное средство может разгоняться до 100 километров в час примерно за 5 секунд. В США машину представили в вариациях Long Range и Performance с разной стоимостью и техническим оснащением.

Визуально Tesla Model 3 Mid Range RWD почти ничем не отличается от простой Tesla Model 3, за исключением измененного дизайна корпуса. Также в салоне модели появилась немного увеличенная торпеда с большим дисплеем. Сведения о том, когда новый электрокар появится в России, пока отсутствуют.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:45

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