Седан Tesla Model 3 Mid Range RWD официально поступил в продажу





Стоимость электрокара на американском рынке будет составлять порядка 33 тысяч долларов в базовой вариации. Транспортное средство может разгоняться до 100 километров в час примерно за 5 секунд. В США машину представили в вариациях Long Range и Performance с разной стоимостью и техническим оснащением.Визуально Tesla Model 3 Mid Range RWD почти ничем не отличается от простой Tesla Model 3, за исключением измененного дизайна корпуса. Также в салоне модели появилась немного увеличенная торпеда с большим дисплеем. Сведения о том, когда новый электрокар появится в России, пока отсутствуют.