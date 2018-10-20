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Поклонники в Instagram раскритиковали визажиста Полины Гагариной

Полина Гагарина в соцсети Instagram продемонстрировала фанатам новое фото, на котором певица запечатлена в новом образе. Однако поклонники не оценили майкап звезды, раскритиковав ее визажиста.

Поклонники в Instagram раскритиковали визажиста Полины Гагариной

На данном фото знаменитость запечатлена сидящей в автомобиле. Полина Гагарина предстала перед поклонниками в образе голливудской звезды с яркой помадой, накладными ресницами и прической в стиле 20-х годов. Публикация певицы в течение семнадцати часов собрала около 74 тысяч одобрительных лайков и свыше 370 комментариев. У поклонников исполнительницы песен от данного фото возникло двойственное впечатление.

Одни заявили, что для образа знаменитости стоит использовать для макияжа более спокойные тона, посоветовав ей стереть с лица грим. По их мнению, визажиста Полины Гагариной стоит уволить, так как с таким количеством косметики она стала выглядеть старше своего возраста. Однако нашлись и те фанаты, которым новый образ артистки понравился. В особенности они выделили глаза звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15

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