Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров





Сведения о данном транспортном средстве появились относительно недавно. В Европе за электрокар нового поколения будут просить от 86 тысяч евро. По стоимости и техническим характеристикам модель сопоставима с Cayenne и Panamera. По предварительным данным, компания Porsche намерена произвести всего 20 тысяч электрокаров, после чего пересмотреть возможность расширения серии. Автомобиль получит силовой агрегат на 600 лошадиных сил полностью на электричестве. До 100 километров в час он сможет разгоняться за 3,5 секунды. Вместе с машиной планируется поставлять специальные зарядные устройства на 800 вольт, которые будут полностью восстанавливать заряд примерно за 30 минут. Для пополнения энергии на 100 километров езды новая батарея должна быть подключена к адаптеру всего 4 минуты. Porsche Taycan должен поступить в продажу уже в следующем году.Автомобиль презентуют в 2019 году, однако поступить в продажу он может только через два года, так как пока находится на стадии разработки. Визуально транспортное средство напоминает 4-Series Gran Coupe, но отличается небольшим дородным просветом и более современным и стильным дизайном. В рамках своего недавнего интервью генеральный директор компании Харальд Крюгер сказал, что модель i4 должна стать одним из основных флагманов, так как бренд активно перестраивается на разработку электрокаров. Также вместе с автомобилем может быть презентован седан BMW iNEXT, который будет работать на полностью электрической тяге и с системой искусственного интеллекта. Новый BMW i4 будет построен на платформе CLAR. На одном заряде он сможет проехать до 600 километров. Другие сведения о будущем экономном электрокаре пока отсутствуют.Автомобиль будет официально презентован в рамках автомобильного салона в Лос-Анджелесе в ноябре текущего года. Компания Audi начала активно рекламировать электрокар еще несколько лет назад, что говорит о длительной подготовке к производству. Представители бренда отметили, что он будет построен на платформе Premium Platform Electric, которую используют многие современные электрокары. Кроме того, автомобиль получит принципиально новое программное обеспечение, которое в будущем также подвергнется обновлению. Водитель сможет доверить бортовому компьютеру полное или частичное управление транспортным средством, так как в нем будет иметься система искусственного интеллекта. Всего к 2025 году Audi обещает выпустить 12 электромобилей разных классов. Особенностью всех транспортных средств линейки станет большая батарея, рассчитанная минимум на 500 километров пути. Сведения о стоимости Audi e-tron GT или других представителей серии пока не были обнародованы.Данное транспортное средство пока не было анонсировано официально, но инсайдеры сообщили о нем еще в начале текущего года. По предварительным данным, машина должна увидеть свет уже в марте следующего года. Она будет представлять собой полноценный пятиместный седан с системой автономного управления. Максимальная скорость транспортного средства составит порядка 230 километров в час. Представители компании отметили, что решили отказаться от применения слишком мощного силового агрегата в пользу безопасности водителя и пассажиров автомобиля. Запаса хода машины от Tesla будет хватать до 800 километров в зависимости от версии модели. Ценник нового поколения электрокаров обнародуют перед премьерой.Концепт нового BMW iX3 был показан еще в начале текущего года. Тогда многие эксперты сошлись на мнении, что электрокар в кузове внедорожника выглядит, как простой кроссовер, ввиду чего не будет привлекать потребителей. Несмотря на это, компания BMW выразила уверенность в успехе автомобиля, ввиду чего продолжила его разработку. В итоге у специалистов получился довольно интересный концепт, который должен стать первым семейным электрическим автомобилем. Главной его особенностью является большой и просторный салон с разными функциональными кнопками. По предварительным данным, в продажу BMW iX3 должен поступить в 2021 году. Сведения о стоимости новой серии пока отсутствуют.