Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди намекнула на измену Алексея Чайчица

«Чайчиц изменял Триандафилиди уже давно, и все об этом знали! Лизка просто влюбилась в парнишку и ослепла. Правильно, что хоть сразу же бросила, когда увидела его любовницу лично!» - написала одна из фанаток экс-влюбленных в Сети.





На днях в эфир вышел очередной выпуск нового телешоу «Бородина против Бузовой», во время которого Елизавета Триандафилиди призналась, что у них с Алексеем Чайчицем возникли кое-какие проблемы в отношениях. Она даже призналась, что перед тем, как разойтись «навсегда», они на прощанье «поволшебничали».Сейчас же конфликт «влюбленных» затянулся до крайней степени, ведь парочка решила окончательно расстаться. Алексей Чайчиц уже подтвердил, что больше никогда не будет встречаться с Елизаветой Триандафилиди, только вот всех подробностей их разрыва не стал разглашать, а просто поблагодарил экс-избранницу за время, которое они провели вместе.Вероятней всего, что Лиза решила последовать примеру Леши, поэтому продолжительное время тоже хранила молчание, отказываясь как-либо комментировать данную тему. Тем не менее, журналистам реалити-шоу «Дом-2» все-таки удалось пообщаться с Триандафилиди и выведать у блондинки, что же на самом деле повлияло на их разрыв с Чайчицем.В подробности бывшая участница телепроекта не стала вдаваться. Но Елизавета все же намекнула, что была неприятно поражена тем, что увидела дома у Алексея, когда хотела сделать возлюбленному приятное и приехала к парню без звонка.На данный момент многие телезрители «Дома-2» продолжают обсуждать в Сети расставание Триандафилиди и Чайчица. Практически каждый поклонник телепроекта уверен, что Елизавета решила расстаться с Алексеем из-за его измены, ведь после разрыва отношений парня видели в одном из московских ночных клубов в компании новой пассии.