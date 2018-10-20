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Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди намекнула на измену Алексея Чайчица

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди намекнула телезрителям на неверность Алексея Чайчица.

На днях в эфир вышел очередной выпуск нового телешоу «Бородина против Бузовой», во время которого Елизавета Триандафилиди призналась, что у них с Алексеем Чайчицем возникли кое-какие проблемы в отношениях. Она даже призналась, что перед тем, как разойтись «навсегда», они на прощанье «поволшебничали».

Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди намекнула на измену Алексея Чайчица

Сейчас же конфликт «влюбленных» затянулся до крайней степени, ведь парочка решила окончательно расстаться. Алексей Чайчиц уже подтвердил, что больше никогда не будет встречаться с Елизаветой Триандафилиди, только вот всех подробностей их разрыва не стал разглашать, а просто поблагодарил экс-избранницу за время, которое они провели вместе.

Вероятней всего, что Лиза решила последовать примеру Леши, поэтому продолжительное время тоже хранила молчание, отказываясь как-либо комментировать данную тему. Тем не менее, журналистам реалити-шоу «Дом-2» все-таки удалось пообщаться с Триандафилиди и выведать у блондинки, что же на самом деле повлияло на их разрыв с Чайчицем.

В подробности бывшая участница телепроекта не стала вдаваться. Но Елизавета все же намекнула, что была неприятно поражена тем, что увидела дома у Алексея, когда хотела сделать возлюбленному приятное и приехала к парню без звонка.

Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди намекнула на измену Алексея Чайчица

На данный момент многие телезрители «Дома-2» продолжают обсуждать в Сети расставание Триандафилиди и Чайчица. Практически каждый поклонник телепроекта уверен, что Елизавета решила расстаться с Алексеем из-за его измены, ведь после разрыва отношений парня видели в одном из московских ночных клубов в компании новой пассии.

«Чайчиц изменял Триандафилиди уже давно, и все об этом знали! Лизка просто влюбилась в парнишку и ослепла. Правильно, что хоть сразу же бросила, когда увидела его любовницу лично!» - написала одна из фанаток экс-влюбленных в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17

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