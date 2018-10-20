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Песчаная буря в Саудовской Аравии разогнала футболистов и прервала важный матч

В Сети появилось видео мощной песчаной бури, прервавшей футбольный матч в Саудовской Аравии. На 12-й минуте игру пришлось приостановить.

Песчаная буря в Саудовской Аравии разогнала футболистов и прервала важный матч

19 октября в Хафар-эль-Батин состоялся матч 6 тура Саудовской премьер-лиги. Клуб "Аль-Батен" принял на своём поле столичную команду "Ан-Наср" из города Эр-Рияд. Песчаная буря началась на четвёртой минуте игры.

Из-за всё более ухудшающейся видимости футболисты не смогли продолжить матч, а зрителям на трибунах пришлось ещё хуже. На 12 минуте судья объявил перерыв, и команды подождали, пока ветер утихнет.

После возобновления игры "Ан-Наср" забила 2 гола, тогда как соперники не набрали ни одного очка. Победа досталась спортсменам из Эр-Рияда.


Очевидцы рассказывают, что во время песчаной бури больше всего проблем испытали зрители. Болельщики несколько минут не находили места на трибунах, где можно было спрятаться от песка. Соответствующее видео житель Саудовской Аравии выложил на YouTube.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:18

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