На YouTube появилось видео с места гибели украинской актрисы Поплавской, попавшей в ДТП





Известно, что водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находились 14 человек, допустил столкновение с грузовым автомобилем. Во время аварии Поплавская находилась на переднем сидении. От удара ее выбросило из автобуса. По словам очевидцев, женщину «буквально разорвало на части».В ДТП пострадали еще четыре человека, которые в тяжелом состоянии были спешно госпитализированы.