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На YouTube появилось видео с места гибели украинской актрисы Поплавской, попавшей в ДТП

Очевидцы выложила на YouTube видео с места гибели украинской актрисы Марины Поплавской, попавшей в ДТП. Трагический инцидент случился около 6:00 утра 20 октября на автотрассе Киев-Чоп под Киевом.

На YouTube появилось видео с места гибели украинской актрисы Поплавской, попавшей в ДТП

Известно, что водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находились 14 человек, допустил столкновение с грузовым автомобилем. Во время аварии Поплавская находилась на переднем сидении. От удара ее выбросило из автобуса. По словам очевидцев, женщину «буквально разорвало на части».


В ДТП пострадали еще четыре человека, которые в тяжелом состоянии были спешно госпитализированы.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:09

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