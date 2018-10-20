На YouTube появилось видео с места гибели украинской актрисы Поплавской, попавшей в ДТП
Очевидцы выложила на YouTube видео с места гибели украинской актрисы Марины Поплавской, попавшей в ДТП. Трагический инцидент случился около 6:00 утра 20 октября на автотрассе Киев-Чоп под Киевом.
Известно, что водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находились 14 человек, допустил столкновение с грузовым автомобилем. Во время аварии Поплавская находилась на переднем сидении. От удара ее выбросило из автобуса. По словам очевидцев, женщину «буквально разорвало на части».
В ДТП пострадали еще четыре человека, которые в тяжелом состоянии были спешно госпитализированы.
Известно, что водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находились 14 человек, допустил столкновение с грузовым автомобилем. Во время аварии Поплавская находилась на переднем сидении. От удара ее выбросило из автобуса. По словам очевидцев, женщину «буквально разорвало на части».
В ДТП пострадали еще четыре человека, которые в тяжелом состоянии были спешно госпитализированы.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:09