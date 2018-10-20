Анастасия Волочкова пишет новую книгу о своей жизни

В посте танцовщица написала, что писать книгу приятнее и лучше в домашней обстановке. Публикацию Анастасия Волочкова сопроводила снимком, на котором балерина изображена вместе с Ладой Акимовой – знаменитой писательницей. Фото менее чем за сутки набрало около 6 тысяч лайков и более 460 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Подписчики пожелали артистке творческого вдохновения. Они также подчеркнули, что просто в восторге от первой книги под названием "История русской балерины" и с большим нетерпением ожидают второго издания.Стоит отметить, что в 2009 году Анастасия Волочкова написала свое первое биографическое произведение. Данная книга рассказывает об учебе танцовщицы в балетной академии, о годах работы в Большом и Мариинском театрах. О чем будет новое издание знаменитости, пока неизвестно.