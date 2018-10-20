Учёные: Вирус герпеса в половине случаев связан с болезнью Альцгеймера





Исследователи отмечают, что лечение антивирусными хроническими препаратами резко уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Учёные смогли доказать, что риск появления старческого слабоумия намного больше у инфицированных ВПГ. По их утверждениям, антивирусное лечение против герпеса ведёт к резкому уменьшению количества людей, которые серьёзно пострадали от HSV1, переходящего в слабоумие.Профессор Рут Ицхаки считает, что HSV1 может в 50% либо больше случаев связанным быть с болезнью Альцгеймера. В свою очередь оральный герпес HSV1 вызывает холодные язвы, волдыри на лице и вокруг рта. Это отличается от HSV2, отвечающего обычно за генитальный герпес.