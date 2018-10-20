Учёные: Вирус герпеса в половине случаев связан с болезнью Альцгеймера
Вирус, провоцирующий герпес, может в половине случаев связанным быть с болезнью Альцгеймера. Об этом заявили учёные Манчестерского университета.
Исследователи отмечают, что лечение антивирусными хроническими препаратами резко уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Учёные смогли доказать, что риск появления старческого слабоумия намного больше у инфицированных ВПГ. По их утверждениям, антивирусное лечение против герпеса ведёт к резкому уменьшению количества людей, которые серьёзно пострадали от HSV1, переходящего в слабоумие.
Профессор Рут Ицхаки считает, что HSV1 может в 50% либо больше случаев связанным быть с болезнью Альцгеймера. В свою очередь оральный герпес HSV1 вызывает холодные язвы, волдыри на лице и вокруг рта. Это отличается от HSV2, отвечающего обычно за генитальный герпес.
Исследователи отмечают, что лечение антивирусными хроническими препаратами резко уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Учёные смогли доказать, что риск появления старческого слабоумия намного больше у инфицированных ВПГ. По их утверждениям, антивирусное лечение против герпеса ведёт к резкому уменьшению количества людей, которые серьёзно пострадали от HSV1, переходящего в слабоумие.
Профессор Рут Ицхаки считает, что HSV1 может в 50% либо больше случаев связанным быть с болезнью Альцгеймера. В свою очередь оральный герпес HSV1 вызывает холодные язвы, волдыри на лице и вокруг рта. Это отличается от HSV2, отвечающего обычно за генитальный герпес.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45