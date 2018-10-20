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Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»

Недавно Netflix объявил о закрытии многосерийного фильма «Люк Кейдж». Стало известно, что компания вела переговоры о начале съемок 3-го сезона сериала. Но после было принято решено, что это невозможно.

Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»

В официальном заявлении от компаний Netflix говорится, что к сожалению, третьего сезона «Люка Кейджа» от Marvel Television не будет. Эти 2 компании благодарны актерам, шоураннерам, сценаристам и команде, которые рассказывали о жизни героя в течение 2-х сезонов. Также они поблагодарили всех телезрителей, которые поддерживали телесериал все время его существования. Печальная новость для фанатов сериала «Люк Кейдж» появилась спустя 4 месяца после премьеры 2-го сезона.

Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»

Напомним, что 1 сезон сериала о супергерои под названием «Люк Кейдж» появился в 2016 году. У пуленепробиваемого человека срезу же появились многочисленные фанаты, которые с нетерпением ждали продолжения. Сейчас стало известно, что 3-го сезона не будет.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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