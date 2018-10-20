Показ видео в Google Chrome серьезно усовершенствовали
Браузер Google Chrome получил новый более удобный показ видео из YouTube и других ресурсов. Ролик можно вывести в отдельное окно и смотреть одновременно с переключением вкладок.
Ранее при переходе на другую страницу видео YouTube автоматически прерывалось, что не позволяло пользователям слушать его и одновременно искать прочий контент. Франсуа Бофорт, занимающийся разработкой браузера Chrome в Google+, рассказал о новом удобном режиме "картинка в картинке". Функция уже работает для десктопной версии программы в Linux, macOS и Windows.
Чтобы активировать "картинку в картинке", необходимо открыть меню при двойном нажатии правой кнопкой мыши на ролик YouTube. После этого нужно выбрать команду с соответствующим названием. Для видео на прочих хостингах придётся установить на компьютер специальное расширение.
В начале октября удобный режим уже появился на YouTube, позволив пользователям, не выключая одного ролика, изучать списки других. Для "картинки в картинке" у плеера появилась отдельная иконка.
Ранее при переходе на другую страницу видео YouTube автоматически прерывалось, что не позволяло пользователям слушать его и одновременно искать прочий контент. Франсуа Бофорт, занимающийся разработкой браузера Chrome в Google+, рассказал о новом удобном режиме "картинка в картинке". Функция уже работает для десктопной версии программы в Linux, macOS и Windows.
Чтобы активировать "картинку в картинке", необходимо открыть меню при двойном нажатии правой кнопкой мыши на ролик YouTube. После этого нужно выбрать команду с соответствующим названием. Для видео на прочих хостингах придётся установить на компьютер специальное расширение.
В начале октября удобный режим уже появился на YouTube, позволив пользователям, не выключая одного ролика, изучать списки других. Для "картинки в картинке" у плеера появилась отдельная иконка.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:42