Показ видео в Google Chrome серьезно усовершенствовали





Ранее при переходе на другую страницу видео YouTube автоматически прерывалось, что не позволяло пользователям слушать его и одновременно искать прочий контент. Франсуа Бофорт, занимающийся разработкой браузера Chrome в Google+, рассказал о новом удобном режиме "картинка в картинке". Функция уже работает для десктопной версии программы в Linux, macOS и Windows.Чтобы активировать "картинку в картинке", необходимо открыть меню при двойном нажатии правой кнопкой мыши на ролик YouTube. После этого нужно выбрать команду с соответствующим названием. Для видео на прочих хостингах придётся установить на компьютер специальное расширение.В начале октября удобный режим уже появился на YouTube, позволив пользователям, не выключая одного ролика, изучать списки других. Для "картинки в картинке" у плеера появилась отдельная иконка.