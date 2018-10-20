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Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в глубокую депрессию

Многочисленные поклонники популярной певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой всерьез задумались над ее самочувствием. Они полагают, что из-за расставания с Денисом Лебедевым девушка «впала в депрессию».

Поводом для таких предположений стало то, что теледива уже который день подряд не появляется в социальной сети Instagram, хотя раньше ежедневно выставляла по несколько десятков Stories и обычных постов в своем аккаунте.

Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в глубокую депрессию

Помимо этого, последняя публикация, в которой Оля попыталась объяснить, почему ушла от Дениса, доказывает, что сейчас она переживает очень сильные эмоции, справляться с которыми ей помогают лишь самые близкие люди и работа.

«Она действительно жила, а не играла… Влюбилась… Поверила… А потом уже в реальной жизни в Москве начался настоящий кошмар… Сейчас остаётся из последних сил молиться за то, чтобы моя девочка, за состояние которой я безумно переживаю до слёз, вылезла из этой ситуации как можно быстрее. Высоко подняла голову и двигалась дальше, забыв всё это как страшный сон», - подтвердила догадки фанатов о сильнейшей депрессии лучшая подруга Бузовой, Ольга Десятовская.

Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в глубокую депрессию

Публика волнуется за свою любимицу, ведь переживать боль от предательства и лжи любимого мужчины ей, к сожалению, приходится уже не в первый раз. Некоторые даже полагают, что знаменитость вместе с ее мамой была госпитализирована в больницу с приступом, и сейчас она находится под капельницей, принимая успокоительные и антидепрессанты.

Впрочем, если бы так было на самом деле, то младшая сестра Бузовой вряд ли публиковала бы на своей странице в Instagram жизнерадостные посты, поэтому фанаты надеются, что с Олей и ее мамой все в порядке, и им просто морально тяжело сейчас выходить на связь с общественностью и давать какие-то комментарии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:23

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