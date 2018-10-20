Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в глубокую депрессию
Многочисленные поклонники популярной певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой всерьез задумались над ее самочувствием. Они полагают, что из-за расставания с Денисом Лебедевым девушка «впала в депрессию».
Поводом для таких предположений стало то, что теледива уже который день подряд не появляется в социальной сети Instagram, хотя раньше ежедневно выставляла по несколько десятков Stories и обычных постов в своем аккаунте.
Помимо этого, последняя публикация, в которой Оля попыталась объяснить, почему ушла от Дениса, доказывает, что сейчас она переживает очень сильные эмоции, справляться с которыми ей помогают лишь самые близкие люди и работа.
Публика волнуется за свою любимицу, ведь переживать боль от предательства и лжи любимого мужчины ей, к сожалению, приходится уже не в первый раз. Некоторые даже полагают, что знаменитость вместе с ее мамой была госпитализирована в больницу с приступом, и сейчас она находится под капельницей, принимая успокоительные и антидепрессанты.
Впрочем, если бы так было на самом деле, то младшая сестра Бузовой вряд ли публиковала бы на своей странице в Instagram жизнерадостные посты, поэтому фанаты надеются, что с Олей и ее мамой все в порядке, и им просто морально тяжело сейчас выходить на связь с общественностью и давать какие-то комментарии.
Поводом для таких предположений стало то, что теледива уже который день подряд не появляется в социальной сети Instagram, хотя раньше ежедневно выставляла по несколько десятков Stories и обычных постов в своем аккаунте.
Помимо этого, последняя публикация, в которой Оля попыталась объяснить, почему ушла от Дениса, доказывает, что сейчас она переживает очень сильные эмоции, справляться с которыми ей помогают лишь самые близкие люди и работа.
«Она действительно жила, а не играла… Влюбилась… Поверила… А потом уже в реальной жизни в Москве начался настоящий кошмар… Сейчас остаётся из последних сил молиться за то, чтобы моя девочка, за состояние которой я безумно переживаю до слёз, вылезла из этой ситуации как можно быстрее. Высоко подняла голову и двигалась дальше, забыв всё это как страшный сон», - подтвердила догадки фанатов о сильнейшей депрессии лучшая подруга Бузовой, Ольга Десятовская.
Публика волнуется за свою любимицу, ведь переживать боль от предательства и лжи любимого мужчины ей, к сожалению, приходится уже не в первый раз. Некоторые даже полагают, что знаменитость вместе с ее мамой была госпитализирована в больницу с приступом, и сейчас она находится под капельницей, принимая успокоительные и антидепрессанты.
Впрочем, если бы так было на самом деле, то младшая сестра Бузовой вряд ли публиковала бы на своей странице в Instagram жизнерадостные посты, поэтому фанаты надеются, что с Олей и ее мамой все в порядке, и им просто морально тяжело сейчас выходить на связь с общественностью и давать какие-то комментарии.