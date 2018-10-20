Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в глубокую депрессию

«Она действительно жила, а не играла… Влюбилась… Поверила… А потом уже в реальной жизни в Москве начался настоящий кошмар… Сейчас остаётся из последних сил молиться за то, чтобы моя девочка, за состояние которой я безумно переживаю до слёз, вылезла из этой ситуации как можно быстрее. Высоко подняла голову и двигалась дальше, забыв всё это как страшный сон», - подтвердила догадки фанатов о сильнейшей депрессии лучшая подруга Бузовой, Ольга Десятовская.





Поводом для таких предположений стало то, что теледива уже который день подряд не появляется в социальной сети Instagram, хотя раньше ежедневно выставляла по несколько десятков Stories и обычных постов в своем аккаунте.Помимо этого, последняя публикация, в которой Оля попыталась объяснить, почему ушла от Дениса, доказывает, что сейчас она переживает очень сильные эмоции, справляться с которыми ей помогают лишь самые близкие люди и работа.Публика волнуется за свою любимицу, ведь переживать боль от предательства и лжи любимого мужчины ей, к сожалению, приходится уже не в первый раз. Некоторые даже полагают, что знаменитость вместе с ее мамой была госпитализирована в больницу с приступом, и сейчас она находится под капельницей, принимая успокоительные и антидепрессанты.Впрочем, если бы так было на самом деле, то младшая сестра Бузовой вряд ли публиковала бы на своей странице в Instagram жизнерадостные посты, поэтому фанаты надеются, что с Олей и ее мамой все в порядке, и им просто морально тяжело сейчас выходить на связь с общественностью и давать какие-то комментарии.