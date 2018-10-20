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Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук вся в имплантантах

Главная скандалистка реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Ендальцева раскрыла секрет Ирины Пинчук, который разочаровал тех, кто продолжительное время считал брюнетку красоткой.

Довольно долго Ирину Пинчук считали одной из самых красивых и эффектных участниц телепроекта «Дом-2». Многочисленные телезрители постоянно восхищались естественной красотой девушки и даже ставили ее в пример всем тем, кто уже успел переделать себя до неузнаваемости.

Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук вся в имплантантах

И вот потасовка Анастасии Ендальцевой и Ирины Пинчук, которая произошла на Сейшельских островах несколько дней назад, расставила все по своим местам. Только явно не в пользу брюнетки. Да и предательство Захара Саленко теперь отодвинулось на задний план. Ведь Настя раскрыла обман Иры, который явно нанесет серьезнейший урон по ее имиджу.

Ендальцева рассказала, что Пинчук не только вставила в бюст и «пятую точку» имплантанты, но и по всей видимости давным-давно распрощалась со своим родным носом, подкорректировав его с помощью пластического хирурга. Также Анастасия подметила, что волосы у Ирины нарощенные, и даже сравнила девушку с Бабой-Ягой.

Нужно сказать, что своей правдой об Ирине Пинчук Анастасии Ендальцевой удалось разочаровать большое количество поклонников брюнетки, которые сейчас принялись активно обсуждать в Сети внешность «красотки».

Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук вся в имплантантах

По словам некоторых телезрителей «Дома-2», они разочаровались не только во внешности Ирины, но и в ее поведении, ведь сейчас участница реалити-шоу ведет себя, как настоящая «хабалка».

«Пинчук в последнее время начала напоминать мне пугало, да и поведение ее хромает! Настоящей хабалкой стала, наверное, под Леру Фрост пытается косить, чтобы завоевать любовь Захара!» - написал один из поклонников «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:30

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