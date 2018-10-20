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Влад Соколовский отправился в романтическое путешествие с новой возлюбленной

После расставания с Ритой Дакотой Влад Соколовский отправился в романтическое путешествие в Таиланд с новой возлюбленной. Соответствующие фото появилось на странице исполнителя в соцсети Instagram.

Влад Соколовский отправился в романтическое путешествие с новой возлюбленной

Несколько месяцев назад стало известно, что Рита Дакота и Влад Соколовский расстались. А недавно певец увлекся моделью Натальей Сульяновой, сейчас пара отправилась на отдых в Таиланд. Сами знаменитости не стали разглашать, с кем именно они собираются провести свой отпуск. Но по их фотографиям в социальных сетях пользователи Сети пришли к выводу, что Влад Соколовский и Наталья Сульянова находятся на острове Пхукет вместе. Молодые люди делают снимки в одних и тех же местах.

Влад Соколовский отправился в романтическое путешествие с новой возлюбленной

Подписчики Влада Соколовского начали в комментариях обсуждать и бывшую супругу Риту Дакоту, и нынешнюю возлюбленную Наталью Сульянову. Мнения поклонников исполнителя разделились, некоторые считают, что модель не подходит певцу, и ему нужно помириться с супругой. Другие же уверены, что Рита Дакота ему не пара.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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