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Кит Урбан выступил в хосписе для больной поклонницы

Муж актрисы Николь Кидман, известный кантри-исполнитель Кит Урбан выступил в хосписе для больной поклонницы. Певец узнал о преданной фанатке по имени Марисса благодаря развернувшейся в Сети кампании в ее поддержку.

Кит Урбан выступил в хосписе для больной поклонницы

Как передаёт CBS News, Урбан должен был дать концерт в штате Огайо, когда узнал о непростой ситуации у его давней поклонницы. 25-летняя Марисса не смогла посетить шоу, ведь состояние её здоровья потребовало госпитализации. Родилась девочка со множественными патологиями, такими как церебральный паралич, тяжёлая форма сколиоза и неоперабельная киста мозга. Врачи ожидали, что ребёнок не доживёт и до года, однако Марисса оказалась сильнее и уже отметила свой 25 день рождения. Сотрудники хосписа Сент-Винсент рассказали об особенной пациентке, подчеркнув, что одной из немногих радостей для нее является музыка Урбана.

На одном из концертов Марисса получила футболку с изображением кумира, которую часто носит и даже надевает на подушку, обнимая её. Об этом узнал Урбан, который с радостью навестил поклонницу и спел для неё пару своих хитов. Соответствующие фото и видео появились в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:15

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