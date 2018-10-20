«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги, украденные у бабушки
Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление подробностей трагического инцидента в керченском колледже. Порталу Life удалось выяснить, что «керченский стрелок» ради покупки дробовика воспользовался сбережениями своей бабушки, опустошив ее тайник.
Пенсионерка так и не знает, куда делись ее 20 тысяч рублей.
Виновником трагических событий стал 18-летний учащийся четвертого курса. По информации от официального представителя МВД РФ Ирины Волк, молодой человек не проходил программу патриотического воспитания МВД.
Ранее было установлено, что в малообеспеченной семье, в которой рос «керченский стрелок», имелся дорогой сейф для хранения оружия. В этой связи выдвигалась версия о неизвестном пособнике-спонсоре.
Пенсионерка так и не знает, куда делись ее 20 тысяч рублей.
Виновником трагических событий стал 18-летний учащийся четвертого курса. По информации от официального представителя МВД РФ Ирины Волк, молодой человек не проходил программу патриотического воспитания МВД.
Ранее было установлено, что в малообеспеченной семье, в которой рос «керченский стрелок», имелся дорогой сейф для хранения оружия. В этой связи выдвигалась версия о неизвестном пособнике-спонсоре.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:59