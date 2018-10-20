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«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги, украденные у бабушки

Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление подробностей трагического инцидента в керченском колледже. Порталу Life удалось выяснить, что «керченский стрелок» ради покупки дробовика воспользовался сбережениями своей бабушки, опустошив ее тайник.

Пенсионерка так и не знает, куда делись ее 20 тысяч рублей.

«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги, украденные у бабушки

Виновником трагических событий стал 18-летний учащийся четвертого курса. По информации от официального представителя МВД РФ Ирины Волк, молодой человек не проходил программу патриотического воспитания МВД.

Ранее было установлено, что в малообеспеченной семье, в которой рос «керченский стрелок», имелся дорогой сейф для хранения оружия. В этой связи выдвигалась версия о неизвестном пособнике-спонсоре.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:59

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