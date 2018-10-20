Жена Александра Овечкина показала свое любимое фото с мужем

Анастасия Шубская под данным фото оставила пост, в котором написала, что очень любит своего супруга - Александра Овечкина и этот снимок. Публикация в течение двух часов сумела собрать свыше 36 тысяч отметок «Нравится» и более 220 комментариев. Фолловеры заявили, что это просто «бомбическое» фото, пожелав семье хоккеиста семейного счастья и безграничной любви.Стоит отметить, что 28 августа в 2016 году Александр Овечкин и Анастасия Шубская зарегистрировали свой брак, а свадьбу сыграли в июле 2017 года. В 2018 году в супругов родился сын Сергей.