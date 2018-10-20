АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов ради прощения Ольги Бузовой

После того, как в прессе рассказали всю правду о победителе шоу «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, Ольга Бузова решила разорвать отношения с ним. Она публично отказалась от своего избранника, заявив, что никогда не сможет принять и оправдать его вранье.

Однако сам молодой человек считает, что еще не все кончено. Пытаясь отбелить свою репутацию, он начал выставлять на своей странице в социальной сети Instagram посты, доказывая свою непричастность к употреблению наркотиков, избиению женщин и к другим «грехам», которые пресса связала с его именем.

Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов ради прощения Ольги Бузовой

А последние несколько дней в аккаунте у Дениса начали появляться Stories его фанатов, которые обращались к теледиве с просьбой простить «влюбленного в нее по уши» жениха.

Впрочем, фолловеры сразу же заметили в этом подвох. Ведь на данный момент огромное количество поклонников теледивы осуждают Лебедева и его поступки, поэтому очень странно, что он наткнулся в Сети на таких пользователей, который добровольно приняли его сторону и готовы отстаивать его перед Бузовой.

Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов ради прощения Ольги Бузовой

По мнению публики, финалист шоу просто платит тем людям, которые вымаливают за него прощение у Оли.

«Грязно играет», «Это не по правилам», «Как так можно? Ты должен сам заслужить прощение Бузовой, а не просить это делать у кого-то другого», «Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать», «Денис, будь мужчиной и решай свои проблемы сам, а не плати фанатам», - писали поддерживающие теледиву фанаты.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве была разрезана самая большая тыква в
Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram
Показ видео в Google Chrome серьезно
Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук
Учёные: В Солнечной системе существовала планета
Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в
Седокова покорила фанатов классическим образом с
Жена Александра Овечкина показала свое любимое
Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова
Компания GAC рассказала концепцию автомобиля
«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги,
Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов
Родственники экс-супруга Маши Распутиной делят
Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у
Поклонникам не понравился новый образ певицы Алсу
Imec разработал эталонный антенный модуль для
Екатерина Андреева прокомментировала свое
Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику
Первый день легальной продажи марихуаны в Канаде
Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову,
Уфолог: Внутри Солнца находится планета с
Pixel 3 XL от Google получит массу устаревших
Исследование: Туристы любят путешествия больше
Обнаженная Ким Кардашьян покорила поклонников
Эксперты назвали 5 лучших дешевых пятилетних
Samsung может выпустить игровой смартфон
Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"
Болезни зубов могут указывать на развитие рака
В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5
Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом
Просмотреть все новости