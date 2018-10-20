Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов ради прощения Ольги Бузовой

«Грязно играет», «Это не по правилам», «Как так можно? Ты должен сам заслужить прощение Бузовой, а не просить это делать у кого-то другого», «Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать», «Денис, будь мужчиной и решай свои проблемы сам, а не плати фанатам», - писали поддерживающие теледиву фанаты.





Однако сам молодой человек считает, что еще не все кончено. Пытаясь отбелить свою репутацию, он начал выставлять на своей странице в социальной сети Instagram посты, доказывая свою непричастность к употреблению наркотиков, избиению женщин и к другим «грехам», которые пресса связала с его именем.А последние несколько дней в аккаунте у Дениса начали появляться Stories его фанатов, которые обращались к теледиве с просьбой простить «влюбленного в нее по уши» жениха.Впрочем, фолловеры сразу же заметили в этом подвох. Ведь на данный момент огромное количество поклонников теледивы осуждают Лебедева и его поступки, поэтому очень странно, что он наткнулся в Сети на таких пользователей, который добровольно приняли его сторону и готовы отстаивать его перед Бузовой.По мнению публики, финалист шоу просто платит тем людям, которые вымаливают за него прощение у Оли.