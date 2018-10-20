Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова потряс его фанатов





Совсем недавно в Instagram Бориса Корчевникова появилась новая публикация. На фотографии телеведущий запечатлён возле реки, его лицо видно крупным планом. В комментарии к снимку знаменитость написал: "Река Чурьега с рядами бань.Тайга". Но пользователи Сети обратили свое внимание не на реку, а на внешний вид Бориса Корчевникова. Подписчиков протрясло то, как обрюзг поборовший рак телеведущий. Преданные поклонники незамедлительно начали писать, что знаменитость сильно много работает, и ему нужно больше времени уделять отдыху. Всего за несколько десятков минут фото собрало множество лайков.Напомним, что несколько лет назад у Бориса Корчевникова была обнаружена опухоль мозга. Но телеведущий смог побороть данное заболевание. Сейчас он занимается благотворительностью и всячески подбадривает больных раком людей в своих телепередачах.