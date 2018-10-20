АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова потряс его фанатов

На странице в Instagram Бориса Корчевникова появляются снимки с его путешествия. Подписчики были потрясены обрюзгшим видом поборовшего рак телеведущего.

Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова потряс его фанатов

Совсем недавно в Instagram Бориса Корчевникова появилась новая публикация. На фотографии телеведущий запечатлён возле реки, его лицо видно крупным планом. В комментарии к снимку знаменитость написал: "Река Чурьега с рядами бань.Тайга". Но пользователи Сети обратили свое внимание не на реку, а на внешний вид Бориса Корчевникова. Подписчиков протрясло то, как обрюзг поборовший рак телеведущий. Преданные поклонники незамедлительно начали писать, что знаменитость сильно много работает, и ему нужно больше времени уделять отдыху. Всего за несколько десятков минут фото собрало множество лайков.

Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова потряс его фанатов

Напомним, что несколько лет назад у Бориса Корчевникова была обнаружена опухоль мозга. Но телеведущий смог побороть данное заболевание. Сейчас он занимается благотворительностью и всячески подбадривает больных раком людей в своих телепередачах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве была разрезана самая большая тыква в
Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram
Показ видео в Google Chrome серьезно
Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук
Учёные: В Солнечной системе существовала планета
Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в
Седокова покорила фанатов классическим образом с
Жена Александра Овечкина показала свое любимое
Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова
Компания GAC рассказала концепцию автомобиля
«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги,
Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов
Родственники экс-супруга Маши Распутиной делят
Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у
Поклонникам не понравился новый образ певицы Алсу
Imec разработал эталонный антенный модуль для
Екатерина Андреева прокомментировала свое
Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику
Первый день легальной продажи марихуаны в Канаде
Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову,
Уфолог: Внутри Солнца находится планета с
Pixel 3 XL от Google получит массу устаревших
Исследование: Туристы любят путешествия больше
Обнаженная Ким Кардашьян покорила поклонников
Эксперты назвали 5 лучших дешевых пятилетних
Samsung может выпустить игровой смартфон
Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"
Болезни зубов могут указывать на развитие рака
В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5
Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом
Просмотреть все новости