Специалисты назвали самый лучший аромат для качественного сна
Ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, какой аромат является лучшим для качественного сна. Исследователи сообщили, что избавиться от бессонницы поможет запах лаванды.
Свойства лаванды заключаются в снижении кровяного давления и частоты сердечных сокращений, благодаря чему человек находится в комфортном состоянии. Специалисты, наблюдая за мозговыми волнами человека ночью, обнаружили, что те люди, которые нюхали лаванду перед сном, находились в более глубоком сне и были более энергичными утром. Эксперты отметили, что наличие масел, пакетиков или свечей лаванды в спальной комнате обеспечивает мощный успокаивающий эффект.
Большое значение для качественного сна имеет также чистота постельного белья и спальни. Стоит обращать внимание также на еду, которая обязательно должна быть легкой. Перед сном не рекомендуется смотреть на часы, так как это вызывает нервозность, что не дает человеку полностью расслабиться.
Свойства лаванды заключаются в снижении кровяного давления и частоты сердечных сокращений, благодаря чему человек находится в комфортном состоянии. Специалисты, наблюдая за мозговыми волнами человека ночью, обнаружили, что те люди, которые нюхали лаванду перед сном, находились в более глубоком сне и были более энергичными утром. Эксперты отметили, что наличие масел, пакетиков или свечей лаванды в спальной комнате обеспечивает мощный успокаивающий эффект.
Большое значение для качественного сна имеет также чистота постельного белья и спальни. Стоит обращать внимание также на еду, которая обязательно должна быть легкой. Перед сном не рекомендуется смотреть на часы, так как это вызывает нервозность, что не дает человеку полностью расслабиться.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00