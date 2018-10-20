Специалисты назвали самый лучший аромат для качественного сна





Свойства лаванды заключаются в снижении кровяного давления и частоты сердечных сокращений, благодаря чему человек находится в комфортном состоянии. Специалисты, наблюдая за мозговыми волнами человека ночью, обнаружили, что те люди, которые нюхали лаванду перед сном, находились в более глубоком сне и были более энергичными утром. Эксперты отметили, что наличие масел, пакетиков или свечей лаванды в спальной комнате обеспечивает мощный успокаивающий эффект.Большое значение для качественного сна имеет также чистота постельного белья и спальни. Стоит обращать внимание также на еду, которая обязательно должна быть легкой. Перед сном не рекомендуется смотреть на часы, так как это вызывает нервозность, что не дает человеку полностью расслабиться.