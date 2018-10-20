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Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у телеведущих «Дома-2» в отпуск

Эпатажная участница популярного телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук заявила, что морально измучена дракой с Анастасией Ендальцевой, поэтому ей срочно нужна «перезагрузка».

Не секрет, что недавно Ирина Пинчук и Анастасия Ендальцева жестко подрались на Сейшельских островах. Причиной этому стал Захар Саленко, который провел в гостинице ночь с Настей, несмотря на то, что долгое время во всеуслышание заявлял, что влюблен в Иру «по уши».

Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у телеведущих «Дома-2» в отпуск

Несколько часов назад Пинчук разместила в личном инста-блоге свежий пост, в котором заявила преданным поклонникам, что больше не даст себя в обиду. Ирина хорошо понимает, что время от времени переходит все рамки дозволенного, однако брюнетка убеждена, что это происходит только из-за «накопительного эффекта».

По словам Ирины Пинчук, она очень устала от того, что ей приходилось не одно Лобное место не только просто сидеть и выслушивать в свой адрес многочисленные оскорбления, но и пытаться избежать потасовки. Из рассказала участницы «Дома-2» становится понятно, что прошедшая неделя для нее была «адовой, эмоциональной и грязной».

Сейчас же Ирина сама не своя, ведь после «ТАКОЙ недели» она чувствует себя пустой, скучной и безэмоциональной. Как выяснилось, Пинчук очень не понравился образ «хабалки», который ей пришлось примерить на себя. По словам брюнетки, именно из-за этого у нее едва «крыша не поехала».

Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у телеведущих «Дома-2» в отпуск

Ирина Пинчук пытается уговорить телеведущих «Дома-2» отпустить ее на некоторое время в отпуск, ведь ей нужно «перезагрузиться и выдохнуть». В конце своего поста девушка поблагодарила своих поклонников за поддержку и подметила, что еще никогда в жизни не получала настолько много приятных сообщений от фанатов.

К слову, Анастасия Ендальцева на днях получила «черную метку», но по-прежнему находится на Сейшельских островах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:37

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