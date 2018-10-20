АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику Юлии Барановской в шоу «Бородина против Бузовой»

Несколько дней назад на шоу «Бородина против Бузовой», которое проходит в рамках телепроекта «Дом-2», Ольга Бузова удивила зрителей своим поведением.

В студии завязался спор об ответственности отцов за воспитание детей, если они не живут вместе с ними. Некоторые мужчины стали утверждать, что все зависит от возможности и желания, однако ведущая начала кричать, пытаясь доказать, что такая позиция неправильна, а финальным аргументом в споре для нее стала фраза: «Мужчина должен!».

Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику Юлии Барановской в шоу «Бородина против Бузовой»

В социальной сети поклонники телестройки решили обсудить то, как вела себя Оля во время программы и решили, что она просто повторяла за Юлией Барановской.

Многие еще не забыли, как во время одного из выпусков шоу «Мужское/Женское» эта девушка, переживая боль от измены Андрея Аршавина, буквально кидалась на приглашенных на съемочную площадку гостей, пытаясь убедить их в том, что мужчина всегда должен и обязан. Причем делала она это довольно громко.

Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику Юлии Барановской в шоу «Бородина против Бузовой»

Что касается Бузовой, по мнению публики, до такого истеричного состояния ее довели последние отношения с Денисом Лебедевым, который своей подлостью и обманом разбил ей сердце и довел мать до сердечного приступа.

«То она все Собчак скопировала, теперь вылитая Барановская», «Ох уж эта пародия на Барановскую», «Бузова явно не в себе. На не страшно смотреть», «Под Барановскую косит. Пытается так же вести программу, как «Мужское/Женское», «Боже, зачем Бузова везде так сильно переигрывает, сильно противно смотреть», - высказались пользователи в соцсетях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве была разрезана самая большая тыква в
Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram
Показ видео в Google Chrome серьезно
Анастасия Ендальцева заявила, что Ирина Пинчук
Учёные: В Солнечной системе существовала планета
Фанаты подозревают, что Ольга Бузова впала в
Седокова покорила фанатов классическим образом с
Жена Александра Овечкина показала свое любимое
Обрюзгший вид поборовшего рак Бориса Корчевникова
Компания GAC рассказала концепцию автомобиля
«Керченский стрелок» купил дробовик на деньги,
Дениса Лебедева подозревают в подкупе фанатов
Родственники экс-супруга Маши Распутиной делят
Пинчук после драки с Ендальцевой попросилась у
Поклонникам не понравился новый образ певицы Алсу
Imec разработал эталонный антенный модуль для
Екатерина Андреева прокомментировала свое
Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику
Первый день легальной продажи марихуаны в Канаде
Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову,
Уфолог: Внутри Солнца находится планета с
Pixel 3 XL от Google получит массу устаревших
Исследование: Туристы любят путешествия больше
Обнаженная Ким Кардашьян покорила поклонников
Эксперты назвали 5 лучших дешевых пятилетних
Samsung может выпустить игровой смартфон
Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"
Болезни зубов могут указывать на развитие рака
В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5
Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом
Просмотреть все новости