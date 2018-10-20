Брошенная всеми Ольга Бузова повторила истерику Юлии Барановской в шоу «Бородина против Бузовой»

«То она все Собчак скопировала, теперь вылитая Барановская», «Ох уж эта пародия на Барановскую», «Бузова явно не в себе. На не страшно смотреть», «Под Барановскую косит. Пытается так же вести программу, как «Мужское/Женское», «Боже, зачем Бузова везде так сильно переигрывает, сильно противно смотреть», - высказались пользователи в соцсетях.

В студии завязался спор об ответственности отцов за воспитание детей, если они не живут вместе с ними. Некоторые мужчины стали утверждать, что все зависит от возможности и желания, однако ведущая начала кричать, пытаясь доказать, что такая позиция неправильна, а финальным аргументом в споре для нее стала фраза: «Мужчина должен!».В социальной сети поклонники телестройки решили обсудить то, как вела себя Оля во время программы и решили, что она просто повторяла за Юлией Барановской.Многие еще не забыли, как во время одного из выпусков шоу «Мужское/Женское» эта девушка, переживая боль от измены Андрея Аршавина, буквально кидалась на приглашенных на съемочную площадку гостей, пытаясь убедить их в том, что мужчина всегда должен и обязан. Причем делала она это довольно громко.Что касается Бузовой, по мнению публики, до такого истеричного состояния ее довели последние отношения с Денисом Лебедевым, который своей подлостью и обманом разбил ей сердце и довел мать до сердечного приступа.