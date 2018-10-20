Поклонникам не понравился новый образ певицы Алсу

В ноябре в Кремлевских стенах Алсу даст большой концерт. Однако пока звезда делится со своими фолловерами в соцсети вдохновением, а также задумками для нового шоу. Накануне исполнительница песен продемонстрировала подписчикам фотографию, на которой она запечатлена в новом образе — с темным макияжем и зачесанными назад волосами. Элегантная и нежная Алсу превратилась в роковую женщину.Пост знаменитости за шестнадцать часов собрал свыше 17 тысяч лайков и более 150 комментариев. Темный образ артистки понравился не всем ее фанатам. Некоторые заявили, что яркий макияж совсем не подходит для «красавицы Алсу». По их мнению, он прибавил артистке минимум 10 лет.