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Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову, назвав ее «бревном»

Телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова публично оскорбила Майю Донцову, назвав девушку «бревном».

Недолго удавалось Алексею Купину и Майе Донцовой создавать видимость идеальной парочки, стремящейся к браку и детям. Не успели голубки поставить точку в теме с флиртом Леши с Алианой Устиненко (Гобозовой), как всплыли на поверхность омерзительные детали их интимной жизни. Теперь будущее влюбленных находится под большим вопросом.

Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову, назвав ее «бревном»

Накануне в эфир телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором Юлия Ефременкова довольно жестко проходится по Майе Донцовой. Сейчас многие телезрители принялись вспоминать, как еще неделю назад сам Алексей Купин опозорил свою избранницу, высмеяв пассию во время ночи любви.

В итоге Юлия решила не упускать возможности и также прокомментировать не только ситуацию, которая сложилась в паре Алексея и Майи, но и саму Донцову в целом. По словам Ефременковой, возлюбленная Купина - «фригидная» девушка, которую можно в постели назвать настоящим «бревном».

Телеведущая даже подчеркнула, что после слов самой же Майи о том, что Леша весьма часто отказывает ей в волшебстве, была уверена, что интимная жизнь парочки держится исключительно на Купине. Юлия Ефременкова отметила, что была шокирована, узнав о том, что на деле все обстоит с точностью да наоборот.

Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову, назвав ее «бревном»

Сейчас в Сети продолжает активно распространяться видеоролик, из которого становится понятно, что Алексей Купин потерял интерес к Майе Донцовой, о чем не стесняется говорить не только своей избраннице, но и всему коллективу «Дома-2».

«Разве не понятно, что пара Донцовой и Купина держится только на контракте, который Леша подписал, придя на «Дом-2»? Всем давно известно, что парнишке хорошо платят за то, чтобы он был с Майей!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:16

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