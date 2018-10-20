Юлия Ефременкова публично унизила Майю Донцову, назвав ее «бревном»

«Разве не понятно, что пара Донцовой и Купина держится только на контракте, который Леша подписал, придя на «Дом-2»? Всем давно известно, что парнишке хорошо платят за то, чтобы он был с Майей!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

Недолго удавалось Алексею Купину и Майе Донцовой создавать видимость идеальной парочки, стремящейся к браку и детям. Не успели голубки поставить точку в теме с флиртом Леши с Алианой Устиненко (Гобозовой), как всплыли на поверхность омерзительные детали их интимной жизни. Теперь будущее влюбленных находится под большим вопросом.Накануне в эфир телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором Юлия Ефременкова довольно жестко проходится по Майе Донцовой. Сейчас многие телезрители принялись вспоминать, как еще неделю назад сам Алексей Купин опозорил свою избранницу, высмеяв пассию во время ночи любви.В итоге Юлия решила не упускать возможности и также прокомментировать не только ситуацию, которая сложилась в паре Алексея и Майи, но и саму Донцову в целом. По словам Ефременковой, возлюбленная Купина - «фригидная» девушка, которую можно в постели назвать настоящим «бревном».Телеведущая даже подчеркнула, что после слов самой же Майи о том, что Леша весьма часто отказывает ей в волшебстве, была уверена, что интимная жизнь парочки держится исключительно на Купине. Юлия Ефременкова отметила, что была шокирована, узнав о том, что на деле все обстоит с точностью да наоборот.Сейчас в Сети продолжает активно распространяться видеоролик, из которого становится понятно, что Алексей Купин потерял интерес к Майе Донцовой, о чем не стесняется говорить не только своей избраннице, но и всему коллективу «Дома-2».